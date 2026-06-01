/सीकर अन्नपूर्णा रसोई में पक रहा था नॉनवेज, पवित्रता से खिलवाड़ पर प्रशासन सख्त

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Sikar News :लक्ष्मणगढ़ में अन्नपूर्णा रसोई केंद्र पर नॉनवेज पकाने का मामला सामने आया. जिसके बाद प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई केंद्र को सीज कर दिया.
लक्ष्मणगढ़ के स्टेडियम के पास अम्बेडकर भवन में संचालित अन्नपूर्णा रसोई केंद्र नम्बर 1161 में नॉनवेज पकाने का मामला सामने आने के बाद नगरपालिका प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई केंद्र संचालक को नोटिस जारी करते हुए, रसोई केंद्र को सीज करने की कार्रवाई की .
लक्ष्मणगढ़ में अन्नपूर्णा रसोई केंद्र पर नॉनवेज पकाने की सूचना सोशल मीडिया पर आने के बाद नगरपालिका प्रशासन हरकत में आया. इसको बाद नगरपालिका प्रशासन मौके पर पहुंचा हालांकि रसोई केंद्र को संचालित करने वाला मौके पर मौजूद नहीं था.
नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी नवनीत कुमावत ने अम्बेडकर भवन में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई केंद्र नम्बर 1161 के संचालक सीकर की अभिनव सेवा संस्थान को 24 घंटे में स्पष्टीकरण जबाब देने का नोटिस जारी करते हुए श्री अन्नपूर्णा रसोई केंद्र को सीज करने की कार्रवाई की है.
क्या होती है अन्नपूर्णा रसोई ?
अन्नपूणा रसोई योजना , राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी पहल है. जिसका मकसद है कि कोई भी भूखा ना सोए. इस योजना के तहत जरूरतमंद लोग सिर्फ 8 रुपए में शुद्ध- सात्विक भोजन कर पाते हैं. अक्सर इस रसोई का संचालन सार्वजनिक स्थानों जैसे की अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास किया जाता है. इस रसोई में साफ सफाई और गुणवत्ता के साथ ही सिर्फ शाकाहारी भोजन परोसने के बेहद सख्त नियम लागू होते हैं.
क्या अन्नपूर्णा रसोई में नॉनवेज बनता है ?
इस सवाल का जवाब है नहीं. राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई में पूरी तरह से सात्विक और शाकाहारी होती है. सरकार के नियमों के मुताबिक- अन्नपूर्णा रसोई में सिर्फ दाल-सब्जी-चपाती और अचार परोसने की अनुमति है.
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