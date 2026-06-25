/लक्ष्मणगढ़ में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चे जल्दी सीखेंगे

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Sikar News: सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में बुधवार देर शाम पंचायतीराज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पीएम चमड़ियां आदर्श विद्यालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत लोकार्पण किया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.
इस अवसर पर सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, सीकर के पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, खण्डेला विधायक सुभाष मील, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ तथा कमल सिखवाल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे.
शिक्षा के क्षेत्र में शेखावाटी का योगदान बताया
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र देशभर में शिक्षा के प्रति जागरूकता और सामाजिक योगदान के लिए जाना जाता है. उन्होंने कहा कि यहां के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों ने शिक्षा की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसी का परिणाम है कि शेखावाटी क्षेत्र लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और यहां से बड़ी संख्या में विद्यार्थी देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं.
मंत्री ने कहा कि समाज और शिक्षा संस्थानों के संयुक्त प्रयासों ने इस क्षेत्र को शिक्षा का मजबूत केंद्र बनाया है. ऐसे प्रयास आने वाली पीढ़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने में सहायक साबित हो रहे हैं.
मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों का होगा बेहतर विकास
मदन दिलावर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का उल्लेख करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए शब्दकोश भी तैयार किए जा चुके हैं.
उन्होंने कहा कि बच्चों को शुरुआती शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे वे विषयों को अधिक आसानी से समझ पाते हैं और सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है. मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के बौद्धिक विकास और आत्मविश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन सकती है.
घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों के लिए संचालित हो रहे छात्रावास
शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकार की विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि राज्य में घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं. इन छात्रावासों का उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे भी मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें.
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के नए भवन को क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया. अतिथियों ने विद्यालय प्रबंधन और सहयोगकर्ताओं की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि नया भवन विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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