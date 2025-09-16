Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर का रायपुर बांध बना शराबियों का अड्डा, आए दिन बाहरी लोग आकर करते हैं शराब पार्टी

Sikar News: राजस्थान में सीकर ज़िले के नीमकाथाना इलाके में स्थित रायपुर बांध इन दिनों गलत कारणों से सुर्खियों में है. कभी लोगों के लिए पिकनिक और सैर-सपाटे का केंद्र रहा यह बांध अब शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 16, 2025, 05:11 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 05:11 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? अब छत पर लगेंगे सोलर पैनल और सरकार देगी 78,000 रुपये तक सब्सिडी!
7 Photos
Rajasthan government scheme

क्या आप जानते हैं? अब छत पर लगेंगे सोलर पैनल और सरकार देगी 78,000 रुपये तक सब्सिडी!

राजस्थान में तेज हवा के साथ गिरेगी आकाशीय बिजली! विभाग ने 7 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट
7 Photos
rajsthan weather news

राजस्थान में तेज हवा के साथ गिरेगी आकाशीय बिजली! विभाग ने 7 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

प्रवासी राजस्थानियों के लिए सुनहरा अवसर, जानिए क्या है राजस्थान के मुख्य सचिव की खास रणनीति
6 Photos
jaipur news

प्रवासी राजस्थानियों के लिए सुनहरा अवसर, जानिए क्या है राजस्थान के मुख्य सचिव की खास रणनीति

राजस्थान की वो बावड़ी, जिसको बनवाने में लगे थे लाखो चांदी के सिक्के!
6 Photos
alwar news

राजस्थान की वो बावड़ी, जिसको बनवाने में लगे थे लाखो चांदी के सिक्के!

सीकर का रायपुर बांध बना शराबियों का अड्डा, आए दिन बाहरी लोग आकर करते हैं शराब पार्टी

Sikar News: सीकर ज़िले के नीमकाथाना इलाके में स्थित रायपुर बांध इन दिनों गलत कारणों से सुर्खियों में है. कभी लोगों के लिए पिकनिक और सैर-सपाटे का केंद्र रहा यह बांध अब शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां रोजाना बाहरी लोग शराब पार्टी करने आते हैं. शराब के नशे में धुत होकर वे हंगामा मचाते हैं और माहौल बिगाड़ते हैं. सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इन युवकों की हरकतें महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुकी हैं.

हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ युवक नहाने के दौरान महिला पर बार-बार पानी फेंककर छेड़छाड़ करते नजर आए. इस घटना के चलते दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया. बाद में युवक ने माफी मांगकर मामला शांत किया, लेकिन इसने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रायपुर बांध पर अव्यवस्था की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. केवल एक चेतावनी बोर्ड लगाकर जिम्मेदारी पूरी कर दी गई है. सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पुलिस की कोई गश्त या गार्ड की तैनाती नहीं है. यही वजह है कि असामाजिक तत्व यहां बेखौफ पहुंचते हैं और शराब पीकर उत्पात मचाते हैं.

कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा
रायपुर बांध पर बड़ी संख्या में लोग नहाने भी आते हैं. बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के लोग पानी में उतरते हैं, जिससे डूबने जैसी दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है. स्थानीय लोग बार-बार प्रशासन से पुख्ता इंतज़ाम करने की मांग कर रहे हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और हादसों को रोका जा सके.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news