/लोसल पुलिस का बड़ा एक्शन, 25 लाख की ज्वैलरी के साथ तीन शातिर चोर गिरफ्तार

Rajasthan News: सीकर जिले की लोसल पुलिस ने नकबजनी की दो बड़ी वारदातों का सफल खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन, टैबलेट समेत अन्य चोरी का सामान बरामद किया है. साथ ही वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है. पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में हाल के दिनों की बड़ी सफलता माना जा रहा है.



29 अप्रैल और 3 जुलाई की वारदातें सुलझीं

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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि 29 अप्रैल 2026 को खूड़ निवासी पियुष खेतान ने लोसल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार अज्ञात चोर उनके घर का ताला तोड़कर करीब 40 तोला सोने के आभूषण, 5 किलो चांदी और नकदी चोरी कर ले गए थे. इसके बाद 3 जुलाई 2026 को क्षेत्र में एक अन्य चोरी की वारदात सामने आई, जिसमें चोर घर से मोबाइल, टैबलेट और अन्य कीमती सामान चुराकर फरार हो गए थे. दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विशेष जांच शुरू की.



विशेष टीम गठित कर शुरू की गई जांच

सीकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लोसल थाना प्रभारी संगीता मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने घटनास्थलों और आसपास के क्षेत्रों के करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया. तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचना तंत्र और मुखबिरों की मदद से संदिग्धों की पहचान की गई. लगातार निगरानी और सटीक रणनीति के बाद पुलिस ने दांता निवासी इश्तियाक उर्फ इमरान, घनश्याम और प्रमोद नायक उर्फ बाबू को गिरफ्तार कर लिया.



मोबाइल से रखते थे दूरी, बदलते थे वाहन

पूछताछ में पुलिस को पता चला कि तीनों आरोपी नशे के आदी हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग-अलग वाहनों का उपयोग करते थे. पहचान से बचने के लिए वे वारदात के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सके. हालांकि पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया सूचना के आधार पर उनकी गतिविधियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.



चोरी का माल और बाइक बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 25 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल, टैबलेट और अन्य कीमती सामान बरामद किया है. इसके अलावा चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने जिले या आसपास के क्षेत्रों में और कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है.

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