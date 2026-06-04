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खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

Sikar News: सीकर में खाटूश्यामजी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित तोरणद्वार पर 26 मई को करण कुमावत के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को अजमेर जिले से गिरफ्तार कर लिया है.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 04, 2026, 12:59 PM|Updated: Jun 04, 2026, 12:59 PM
खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार
Image Credit: Khatu Shyam Ji

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित तोरणद्वार पर 26 मई को करण कुमावत के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को अजमेर जिले से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश और पूछताछ जारी है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी राजपाल सिंह शेखावत निवासी जोधा की कोटड़ी मऊ थाना श्रीमाधोपुर है, जिसे अजमेर जिले के अरांई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. आरोपी पर आरोप है कि उसने खाटूश्यामजी के तोरणद्वार पर करण कुमावत पर जानलेवा हमला किया था.

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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि श्रद्धालुओं को गेस्ट हाउस में ठहराने को लेकर हुए विवाद के चलते यह घटना हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में DYSP राव आनंद कुमार तथा थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छह विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार दबिश देकर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं. थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अजमेर से केवल एक आरोपी राजपाल सिंह शेखावत को ही गिरफ्तार किया गया है. जिससे दूसरे युवक को लेकर चर्चाएं थीं, वह इस घटना में शामिल नहीं पाया गया. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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