/खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

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Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्यामजी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित तोरणद्वार पर 26 मई को करण कुमावत के साथ हुई मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को अजमेर जिले से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश और पूछताछ जारी है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी राजपाल सिंह शेखावत निवासी जोधा की कोटड़ी मऊ थाना श्रीमाधोपुर है, जिसे अजमेर जिले के अरांई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. आरोपी पर आरोप है कि उसने खाटूश्यामजी के तोरणद्वार पर करण कुमावत पर जानलेवा हमला किया था.
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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि श्रद्धालुओं को गेस्ट हाउस में ठहराने को लेकर हुए विवाद के चलते यह घटना हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के निर्देशन में DYSP राव आनंद कुमार तथा थानाधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया.
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छह विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार दबिश देकर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं. थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
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उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अजमेर से केवल एक आरोपी राजपाल सिंह शेखावत को ही गिरफ्तार किया गया है. जिससे दूसरे युवक को लेकर चर्चाएं थीं, वह इस घटना में शामिल नहीं पाया गया. मामले में आगे की जांच जारी है.
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