/खाटूश्याम जी के करवा दूंगा दर्शन! झांसे में लेकर जयपुर में लूटी युवती की आबरू, राजधानी में कर डाला घिनौना कांड

राज्य चुनें
Rajasthan Crime News: सीकर जिले की रींगस थाना पुलिस ने एक युवती के साथ दुष्कर्म और जबरन शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के गंभीर मामले में आरोपी अजय सेपट को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने युवती को खाटूश्यामजी के दर्शन कराने का झांसा देकर अपने साथ जयपुर ले गया, जहां उसने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया.
पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने विश्वास में लेकर उसे अपने साथ ले गया था. जयपुर पहुंचने के बाद आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की और घटना के बाद उसे डराने-धमकाने का प्रयास किया.
शादी के कागजों पर जबरन करवाए हस्ताक्षर
पीड़िता ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपी ने उसे धमकाकर शादी से जुड़े दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर करवाए. युवती का कहना है कि उसने दबाव और भय के माहौल में यह हस्ताक्षर किए थे. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
कार्यवाहक थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई.
पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने खाया विषाक्त पदार्थ
पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान आरोपी अजय सेपट ने कथित रूप से विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. पुलिस टीम ने तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया.
आरोपी की हालत गंभीर होने के कारण उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकीय निगरानी में उसका इलाज किया गया. स्वास्थ्य में सुधार होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया.
न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया. मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है.
पुलिस कर रही मामले की विस्तृत जांच
रींगस थाना पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. जांच के दौरान आरोपी और पीड़िता के बीच हुई बातचीत, दस्तावेजों तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!