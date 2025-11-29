सीकर में युवक ने गोवंश के साथ किया कुकृत्य, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

Sikar News: जिले के गुढ़ा गांव में देर रात एक गंभीर और विवादित मामला सामने आया है. गांववासियों का आरोप है कि एक युवक ने गोवंश के साथ कुकृत्य किया. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया.

आरोपी को पकड़ने के बाद ग्रामीण उसे लेकर सीधे रींगस थाने पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि युवक के इस कृत्य ने धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसलिए उसके खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए.

थाने में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों से लंबी बातचीत की और आरोपी के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी. वहीं, पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

गांव में इस घटना को लेकर नाराजगी और चिंता का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के कुकृत्यों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा पशुओं और धार्मिक भावनाओं के प्रति इस प्रकार के अपराध को अंजाम न दिया जा सके.

सीकर के शांति नगर की हवा में फैला जहरीला धुआं, लोगों की अटकी सांसें!

Sikar News: राजस्थान के सीकर शहर के औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक शांति नगर में 22 नवंबर को देर श्याम अचानक से फैले जहरीले धुएं के कारणों का आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी कारण पता नहीं लग पाया है.

हालांकि स्थानीय प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भी घटना के बाद जांच के लिया घटनास्थल पर गई थी, लेकिन आखिर इलाके में अचानक से जहरीले गैस का रिसाव कहां से हुआ इस बारे में अभी तक प्रशासन की जांच में पता नहीं चल पाया है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि तीन दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गैस का रिसाव कहां से हुआ यह पता नहीं चल पाया है, जो एक तरह से स्थानीय प्रशासन की जांच पर प्रश्न चिन्ह लगता है. घटना वाली रात करीब 300 मीटर के एरिया में ही वायु प्रदूषण का असर करीब 1 घंटे तक रहा.

