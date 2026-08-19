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फतेहपुर में ATM लूटने पहुंचे 4 नकाबपोश, गैस कटर से काट रहे थे मशीन, राहगीर ने पुलिस को दी सूचना, 8 KM तक किया पीछा

Rajasthan Crime News: सीकर के फतेहपुर में देर रात चार नकाबपोश बदमाशों ने ICICI बैंक के ATM को गैस कटर से काटकर लूटने की कोशिश की. इसी दौरान एक राहगीर की नजर संदिग्ध गतिविधि पर पड़ गई और उसने पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस के पहुंचते ही बदमाश ब्रेजा कार से फरार हो गए. राहगीर ने करीब 8 किलोमीटर तक उनका पीछा कर वाहन का नंबर नोट कर लिया. अब पुलिस CCTV और वाहन नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 19, 2026, 09:18 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 09:18 AM IST
फतेहपुर में ATM लूटने पहुंचे 4 नकाबपोश, गैस कटर से काट रहे थे मशीन, राहगीर ने पुलिस को दी सूचना, 8 KM तक किया पीछा
Image Credit: AI Generated Image

Sikar Crime News: सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में देर रात ATM लूटने की कोशिश का मामला सामने आया है. चार नकाबपोश बदमाश ब्रेजा कार से चुंगी नाका सरदारपुरा बस स्टैंड के पास स्थित ICICI बैंक के ATM पर पहुंचे थे. बदमाश गैस कटर की मदद से ATM को काट रहे थे. बताया जा रहा है कि वे मशीन की एक साइड काट चुके थे और अंदर रखी नकदी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है. बदमाश अपने काम को अंजाम दे रहे थे, इसी दौरान अस्पताल की तरफ जा रहे एक राहगीर की नजर ATM के पास हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ गई. उसकी सतर्कता के चलते पूरी वारदात का पता समय रहते चल गया.


राहगीर ने तुरंत पुलिस को दी सूचना
जानकारी के मुताबिक दाड़ून्दा निवासी दिलेर खान रात के समय अस्पताल जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने ATM के पास कुछ लोगों को संदिग्ध हालत में देखा. उन्हें मामला सामान्य नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने परिचित को इसकी जानकारी दी. इसके बाद परिचित ने फतेहपुर कोतवाल महेंद्र मीणा, RTO हनुमान सिंह तरड़ समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. फतेहपुर कोतवाल महेंद्र मीणा पुलिस जाब्ते के साथ कुछ ही मिनट में मौके पर पहुंच गए. पुलिस की गाड़ी और स्थानीय लोगों की हलचल देखकर ATM काट रहे बदमाश घबरा गए और अपना काम छोड़कर वहां से भाग निकले.

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पुलिस को देखकर ब्रेजा से भागे बदमाश
पुलिस के मौके पर पहुंचते ही चारों बदमाश अपनी ब्रेजा कार में सवार होकर फरार हो गए. इस दौरान ATM को पूरी तरह काटकर उसमें रखी रकम निकालने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई. घटना के बाद दिलेर खान ने भी बदमाशों की कार का पीछा शुरू कर दिया. उन्होंने करीब 8 किलोमीटर तक उनका पीछा किया और इस दौरान वाहन का नंबर नोट कर लिया. बदमाशों की गाड़ी का नंबर अब पुलिस के लिए अहम सुराग माना जा रहा है. इसी नंबर के आधार पर पुलिस संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.


CCTV फुटेज भी खंगाल रही पुलिस
घटना की सूचना मिलने के बाद फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस के साथ RTO की टीम भी सक्रिय हो गई. संदिग्ध वाहन की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में जांच की गई. पुलिस अब ATM और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात में शामिल बदमाश कहां से आए थे और भागने के बाद किस दिशा में गए. वाहन नंबर और CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.


करीब एक महीने से बंद था ATM
जिस ATM को बदमाशों ने निशाना बनाया, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह करीब एक महीने से बंद पड़ा था. इसके बावजूद बदमाश रात के समय वहां पहुंचे और गैस कटर की मदद से मशीन को काटना शुरू कर दिया. यह बात भी जांच का हिस्सा है कि बदमाशों को ATM के बंद होने और उसकी स्थिति की जानकारी कैसे मिली. पुलिस वारदात में शामिल सभी लोगों की भूमिका और उनकी गतिविधियों की जांच कर रही है.


बड़ी वारदात टलने में राहगीर की अहम भूमिका
ATM लूट की इस कोशिश में सबसे अहम बात यह रही कि समय रहते एक राहगीर की नजर बदमाशों पर पड़ गई. अगर दिलेर खान ने संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज कर दिया होता तो बदमाश ATM को पूरी तरह काटकर नकदी निकाल सकते थे.


पुलिस के मौके पर पहुंचने और स्थानीय लोगों की सक्रियता से बदमाशों को अपना काम अधूरा छोड़कर भागना पड़ा. इसके बाद दिलेर खान ने जोखिम उठाते हुए उनका पीछा किया और वाहन का नंबर पुलिस को उपलब्ध कराया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. CCTV फुटेज, वाहन नंबर और मौके से जुटाए गए सुरागों के आधार पर चारों नकाबपोश बदमाशों की पहचान और तलाश की जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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