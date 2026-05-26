/खाटूश्यामजी की राधे की हवेली धर्मशाला में लगी भीषण आग, रसोई और ऑफिस का लाखों का सामान जलकर राख

Radhe Ki Haveli Dharmshala fire: खाटूश्यामजी में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना घटी. बाबा श्याम के भक्तों के बीच प्रसिद्ध राधे की हवेली धर्मशाला में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि धर्मशाला की रसोई और ऑफिस में रखा लाखों रुपये का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.



जानकारी के अनुसार, आग सुबह धर्मशाला के किचन से शुरू हुई और धीरे-धीरे आसपास के हिस्सों में फैल गई. जब लोगों ने घने धुएं और लपटें देखीं तो वहां भारी भीड़ जमा हो गई. तुरंत नगरपालिका और श्री श्याम मंदिर कमेटी की दो दमकलें मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत की.

Add Zee News as a Preferred Source



आग बुझाने में नगरपालिका के फायरमैन राकेश गढ़वाल, जमादार जयपाल, कमलेश और झुंझुनूं से तैनात होमगार्ड अभय सिंह की सराहनीय भूमिका रही. वहीं एएसआई हरि सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर भक्तों और स्थानीय लोगों को धर्मशाला से सुरक्षित दूरी पर रखा. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.



राधे की हवेली का महत्व

राधे की हवेली खाटूश्यामजी की प्रमुख और लोकप्रिय धर्मशालाओं में से एक है. यहां मासिक दरबार के अलावा फाल्गुनी मेला और अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान हजारों भक्त ठहरते हैं. भजन-कीर्तन, सत्संग और धार्मिक कार्यक्रम नियमित रूप से यहां आयोजित होते रहते हैं. ऐसे में इस आग से न सिर्फ भक्तों को परेशानी हुई है, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बड़ा आघात लगा है.



फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या रसोई में लगी आग की संभावना जताई जा रही है. पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की गहन जांच कर रही है.



स्थानीय लोगों और भक्तों ने प्रशासन से मांग की है कि धर्मशाला के नुकसान का आकलन कर जल्द से जल्द मरम्मत और नुकसानी का कार्य शुरू किया जाए, ताकि आगामी मेलों में भक्तों को परेशानी न हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Banswara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

