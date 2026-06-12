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फतेहपुर में बंद फ्लैट में लगी भीषण आग, धुएं के बीच खिड़की तोड़कर किया गया रेस्क्यू

Sikar Fire Incident: सीकर जिले में फतेहपुर कस्बे छतरियां बस स्टैंड के पास रॉयल रेजीडेंसी की एक बहुमंजिला इमारत के एक बंद फ्लैट में आज सुबह अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 12, 2026, 01:46 PM|Updated: Jun 12, 2026, 01:46 PM
फतेहपुर में बंद फ्लैट में लगी भीषण आग, धुएं के बीच खिड़की तोड़कर किया गया रेस्क्यू
Image Credit: Sikar Fire Incident

Sikar Fire Incident: राजस्थान के सीकर जिले में फतेहपुर कस्बे छतरियां बस स्टैंड के पास रॉयल रेजीडेंसी की एक बहुमंजिला इमारत के एक बंद फ्लैट में आज सुबह अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

रेजिडेंस KKG फ्लैट में आग लगी थी वह फ्लैट बंद होने के कारण दमकल कर्मियों और पुलिसकर्मियों को अंदर प्रवेश करने में काफी कठिनाई हुई. इसके बाद टीम ने खिड़की के कांच के शीशे तोड़कर फ्लैट में प्रवेश किया और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. फ्लैट बंद होने के कारण अंदर काफी धुंआ था, जिसके चलते बचाव कार्य टीम के लिए अंदर घुसना काफी कठिन था, लेकिन टीम ने साहस दिखाते हुए खिड़की तोड़कर धुएं को बाहर निकाला और अंदर घुसकर राहत कार्य शुरू किया.

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पुलिस के जवान और दमकल कर्मियों की करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया. गनीमत रही कि घटना के समय फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. बचाव राहत कार्य में जहां फतेहपुर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र कुमार खुद फ्लैट के अंदर घुसे, तो वहीं कांस्टेबल सतपाल सिंह और नरेश कुमार की सराहनीय भूमिका रही. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है.

फतेहपुर कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि आज सुबह छतरियां बस स्टैंड के पास रॉयल रेजिडेंसी के एक फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली थी. जिस रेजीडेंसी में आग लगी थी उस रेजीडेंसी में फ्लैट्स के अलावा बैंक सहित अन्य दुकानें और शोरूम भी है. जिसके चलते लोगों का आवागमन भी काफी रहता है. सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे और अग्निशमन की टीम को मौके पर बुलाया. फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों की टीम के माध्यम से आग पर काबू पाया.

घटना में कोई जनहानि सामने नहीं आई है. हालांकि फ्लैट में रखा सामान पूरी तरह से जल चुका है. उन्होंने बताया कि फ्लैट में आगजनी काफी होने से बचाव कार्य टीम के लिए अंदर घुसना काफी कठिन रहा, लेकिन टीम ने फ्लैट की खिड़की के कांच तोड़कर अंदर घुसे और आग पर काबू पाया है. फिलहाल आग पर समय रहते काबू पा लिया गया है. मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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