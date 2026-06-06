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सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला, तीन दोस्तों ने कूदकर बचाई जान

Sikar Car Fire: सीकर जिले के दादिया थाना इलाके में आज शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलती कार में अचानक आग लग गई.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 06, 2026, 08:45 PM|Updated: Jun 06, 2026, 08:45 PM
सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला, तीन दोस्तों ने कूदकर बचाई जान
Image Credit: Sikar Car Fire

Sikar Car Fire: राजस्थान के सीकर जिले के दादिया थाना इलाके में आज शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलती कार में अचानक आग लग गई. आग लगने से पहले ही कार में सवार तीनों युवक बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई. देखते ही देखते कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई.

दादिया थाना के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने बताया कि घटना बेरी स्टैंड के पास की है. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. जानकारी के अनुसार, तासर निवासी सतीश कुल्हरी अपने दो दोस्तों के साथ निसान कंपनी की कार में सीकर से नवलगढ़ की ओर जा रहा था.

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इसी दौरान अचानक कार का क्लच फ्री हो गया. चालक ने गाड़ी रोककर नीचे देखा, तो वाहन के निचले हिस्से से आग की लपटें उठ रही थीं. मामले की स्थिति को भांपते हुए तीनों युवकों ने तुरंत कार से अपना सामान बाहर निकाला और सुरक्षित दूरी पर चले गए.

कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने यातायात सुचारू करवाकर हटवाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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