/सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला, तीन दोस्तों ने कूदकर बचाई जान

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Sikar Car Fire: राजस्थान के सीकर जिले के दादिया थाना इलाके में आज शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलती कार में अचानक आग लग गई. आग लगने से पहले ही कार में सवार तीनों युवक बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई. देखते ही देखते कार पूरी तरह आग की चपेट में आ गई.
दादिया थाना के हेड कांस्टेबल विनोद कुमार ने बताया कि घटना बेरी स्टैंड के पास की है. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी. जानकारी के अनुसार, तासर निवासी सतीश कुल्हरी अपने दो दोस्तों के साथ निसान कंपनी की कार में सीकर से नवलगढ़ की ओर जा रहा था.
इसी दौरान अचानक कार का क्लच फ्री हो गया. चालक ने गाड़ी रोककर नीचे देखा, तो वाहन के निचले हिस्से से आग की लपटें उठ रही थीं. मामले की स्थिति को भांपते हुए तीनों युवकों ने तुरंत कार से अपना सामान बाहर निकाला और सुरक्षित दूरी पर चले गए.
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कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने यातायात सुचारू करवाकर हटवाया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.
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