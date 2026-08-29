/सुबह 5 बजे सीकर में बड़ा अग्निकांड, धू-धूकर जले इलेक्ट्रिक वाहन, 3 करोड़ से ज्यादा नुकसान का अंदेशा

Sikar News: सीकर शहर के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस के सामने शनिवार अलसुबह दो इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में बीएस ऑटोमोबाइल और बच्चन मोटर्स पूरी तरह इसकी चपेट में आ गए. दोनों शोरूम में खड़े इलेक्ट्रिक वाहन आग में जलकर राख हो गए.

सुबह करीब 5 बजे लगी आग

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गोकुलपुरा थाना पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 5 बजे से चार-पांच मिनट पहले की है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले बीएस ऑटोमोबाइल में लगी थी. कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया और पास स्थित बच्चन मोटर्स को भी अपनी चपेट में ले लिया. दोनों प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक, ऑटो और ई-रिक्शा खड़े थे.

वाहनों के रबर टायर और दूसरे ज्वलनशील सामान के चलते आग तेजी से फैलती गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका.

हुंडई और FIAGGIO शोरूम तक पहुंचीं लपटें

आग का असर आसपास के प्रतिष्ठानों पर भी पड़ा. दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम के पास स्थित हुंडई शोरूम तक भी आग की लपटें पहुंच गईं. यहां स्पेयर पार्ट्स, एयर कंडीशन और अन्य सामान जलने से लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है.

वहीं दूसरी ओर स्थित FIAGGIO शोरूम तक भी आग पहुंची, हालांकि वहां बड़ा नुकसान होने की जानकारी नहीं है. बीएस ऑटोमोबाइल और बच्चन मोटर्स के मालिक भेरू सिंह शेखावत बताए जा रहे हैं. बीएस ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, जबकि बच्चन मोटर्स में इलेक्ट्रिक ऑटो और ई-रिक्शा बेचे जाते हैं.

3 करोड़ से ज्यादा नुकसान का अनुमान

दोनों शोरूम में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद होने के कारण शुरुआती तौर पर तीन करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. वास्तविक नुकसान कितना हुआ, इसका पता जांच और शोरूम संचालकों की ओर से किए जाने वाले आंकलन के बाद ही चल सकेगा.

आग के कारणों की जांच जारी

पुलिस के मुताबिक फिलहाल आग लगने का वास्तविक कारण साफ नहीं हो पाया है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या किसी इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने की आशंका जताई जा रही है. इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

घटना के बाद पुलिस ने सबसे पहले इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवाई. इसके बाद सड़क के एक हिस्से में वाहनों की आवाजाही रोककर दमकल टीमों को मौके तक पहुंचने और आग बुझाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.