Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /सुबह 5 बजे सीकर में बड़ा अग्निकांड, धू-धूकर जले इलेक्ट्रिक वाहन, 3 करोड़ से ज्यादा नुकसान का अंदेशा

सुबह 5 बजे सीकर में बड़ा अग्निकांड, धू-धूकर जले इलेक्ट्रिक वाहन, 3 करोड़ से ज्यादा नुकसान का अंदेशा

Sikar News: सीकर के गोकुलपुरा इलाके में शनिवार अलसुबह दो इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में भीषण आग लग गई. बड़ी संख्या में वाहन जलकर राख हो गए. आग हुंडई शोरूम तक भी पहुंची. शुरुआती अनुमान में 3 करोड़ से ज्यादा नुकसान की आशंका है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 29, 2026, 10:34 AM IST | Updated:Aug 29, 2026, 10:34 AM IST
सुबह 5 बजे सीकर में बड़ा अग्निकांड, धू-धूकर जले इलेक्ट्रिक वाहन, 3 करोड़ से ज्यादा नुकसान का अंदेशा
Image Credit: दो इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में भीषण आग में सब जलकर खाक.

Sikar News: सीकर शहर के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र में सर्किट हाउस के सामने शनिवार अलसुबह दो इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में बीएस ऑटोमोबाइल और बच्चन मोटर्स पूरी तरह इसकी चपेट में आ गए. दोनों शोरूम में खड़े इलेक्ट्रिक वाहन आग में जलकर राख हो गए.

सुबह करीब 5 बजे लगी आग

Add Zee News as a Preferred Source

गोकुलपुरा थाना पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 5 बजे से चार-पांच मिनट पहले की है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग सबसे पहले बीएस ऑटोमोबाइल में लगी थी. कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया और पास स्थित बच्चन मोटर्स को भी अपनी चपेट में ले लिया. दोनों प्रतिष्ठानों में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक स्कूटी, बाइक, ऑटो और ई-रिक्शा खड़े थे.

वाहनों के रबर टायर और दूसरे ज्वलनशील सामान के चलते आग तेजी से फैलती गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका.

हुंडई और FIAGGIO शोरूम तक पहुंचीं लपटें

आग का असर आसपास के प्रतिष्ठानों पर भी पड़ा. दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम के पास स्थित हुंडई शोरूम तक भी आग की लपटें पहुंच गईं. यहां स्पेयर पार्ट्स, एयर कंडीशन और अन्य सामान जलने से लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है.

वहीं दूसरी ओर स्थित FIAGGIO शोरूम तक भी आग पहुंची, हालांकि वहां बड़ा नुकसान होने की जानकारी नहीं है. बीएस ऑटोमोबाइल और बच्चन मोटर्स के मालिक भेरू सिंह शेखावत बताए जा रहे हैं. बीएस ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, जबकि बच्चन मोटर्स में इलेक्ट्रिक ऑटो और ई-रिक्शा बेचे जाते हैं.

3 करोड़ से ज्यादा नुकसान का अनुमान

दोनों शोरूम में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद होने के कारण शुरुआती तौर पर तीन करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. वास्तविक नुकसान कितना हुआ, इसका पता जांच और शोरूम संचालकों की ओर से किए जाने वाले आंकलन के बाद ही चल सकेगा.

आग के कारणों की जांच जारी

पुलिस के मुताबिक फिलहाल आग लगने का वास्तविक कारण साफ नहीं हो पाया है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या किसी इलेक्ट्रिक वाहन में आग लगने की आशंका जताई जा रही है. इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

घटना के बाद पुलिस ने सबसे पहले इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवाई. इसके बाद सड़क के एक हिस्से में वाहनों की आवाजाही रोककर दमकल टीमों को मौके तक पहुंचने और आग बुझाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

अलवर में मकान में खड़ी स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, धमाकों से मची अफरा-तफरी

बच्चों के मैदान के पास कचरे में पड़ा था बारूद, आग लगते ही धमाका, 1 छात्र...

दौसा बस हादसे के बाद सरकार सख्त, हाईवे सुरक्षा के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Sikar News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
RPSC Statistical Officer Exam: आरपीएससी सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा कल, 113 पदों के लिए 10,021 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, एंट्री को लेकर जान लें नियम
2
3
4
5