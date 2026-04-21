/Sikar: मंत्री खर्रा की बेटी की शादी में जुटीं बड़ी- बड़ी हस्तियां, देखें तस्वीरें

Sikar News: सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर सीकर के भारणी पहुंचे. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की बेटी की शादी में शिरकत कर रहे हैं. बेटी अर्चना को राज्यपाल आशीर्वाद देने आए हैं. पुलिस ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी भारणी पहुंचे.

मंत्री खर्रा ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री की अगवानी की पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मान किया. वीआईपी लोगों का लगातार आने का दौर जारी है.

दिग्गज नेताओं का आना-जाना लगा रहा

श्रीमाधोपुर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की बेटी अर्चना के वैवाहिक समारोह में भारणी गांव आज वीआईपी केंद्र में बदल गया. दिनभर प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़े दिग्गज नेताओं का यहां आना-जाना लगा रहा, जिससे पूरे क्षेत्र में खासा उत्साह नजर आया.

समारोह में शामिल हुए ये नेता

कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और शिक्षामंत्री मदन दिलावर सबसे पहले पहुंचे और परिवार को शुभकामनाएं दीं. इसके बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, गृहमंत्री जवाहर सिंह बेढम, मंत्री बाबुलाल खराड़ी, सुरेश रावत, संजय शर्मा, अविनाश गहलोत, विधायक कालीचरण सर्राफ, बाबा बालक नाथ, हंसराज पटेल, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित कई भाजपा और कांग्रेस के पूर्व विधायक सांसद भी समारोह में शामिल हुए.

शाम होते-होते कार्यक्रम में और भी खास मेहमानों की एंट्री हुई. राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भारणी पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.





राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

वहीं, सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समारोह में शामिल हुए. मंत्री खर्रा ने सभी अतिथियों की अगवानी करते हुए पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया.

इसके अलावा तिजारा विधायक बालक नाथ की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही. समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों की भी लगातार मौजूदगी रही, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.पूरे दिन भारणी गांव में वीआईपी मूवमेंट बना रहा और क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र यही आयोजन रहा.