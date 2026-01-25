सीकर नगर परिषद को बड़ी सौगात, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विकास योजनाओं का किया लोकार्पण

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सीकर नगरपरिषद में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इस दौरान शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने वाली कई परियोजनाओं को जनता के लिए समर्पित किया गया.

मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सबसे पहले लाइन एवं एसटीपी (4.5 एमएलडी) कार्य का लोकार्पण किया. इसके अलावा 3.84 करोड़ रुपये की लागत से बाल भवन का निर्माण कार्य भी जनता को सौंपा गया. नगरपरिषद क्षेत्र में 26.42 लाख रुपये की लागत से विभिन्न सीसी सड़कें, बीटी सड़कें, नाला-नाली आदि का निर्माण एवं मरम्मत कार्य पूरा हो चुका है.

शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 84.96 लाख रुपये की लागत से विभिन्न स्थानों पर सीटी, पीटी एवं पिंक टॉयलेट बनाए गए हैं, जिनका उद्घाटन किया गया. इसी क्रम में 27.87 लाख रुपये की लागत से वेस्ट-टू-वेल्थ पार्क तोदी नगर का कार्य भी शुरू हो गया. कार्यक्रम में मंत्री ने 6.71 करोड़ रुपये की लागत से मैकेनिकल ट्रांसफर स्टेशन का कार्य पूरा घोषित किया.

नगरपरिषद क्षेत्र में 10.25 करोड़ रुपये से सीसी सड़कें, बीटी सड़कें, नाला-नाली का व्यापक निर्माण एवं मरम्मत कार्य लोकार्पित हुए. बजट घोषणा के तहत 1.06 करोड़ रुपये की लागत से सीकर शहर में पांच स्थानों पर पिंक टॉयलेट बनाए गए. इसके अलावा 5.15 करोड़ रुपये की लागत से लिगेसी वेस्ट निस्तारण कार्यों का शिलान्यास किया गया.

विभिन्न सुविधा केंद्रों एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी शुभारंभ किया. इस अवसर पर पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन लाल, नगरपरिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा, यूआईटी सचिव जेपी गौड़ सहित विभिन्न अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं उपस्थित रहे.

नगर परिषद सीकर के कुछ विकास कार्यों का लोकार्पण और कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास के साथ-साथ एक नागरिक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से सीकर नगर परिषद से संबंधित चाहे निर्माण स्वीकृति हो, चाहे पट्टा लेना हो, चाहे भूखंड का विभाजन हो, चाहे निजीकरण हो, जितने भी प्रकार के काम हैं, उसके लिए आम आदमी को कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है.

वो नगर परिषद कार्यालय आएगा और जिस काम के लिए आया है, उस काम का टोकन से लेकर संबंधित काउंटर पर अपना फॉर्म जमा कराएगा. फॉर्म में अगर कोई कमी खामी होगी, तो कर्मचारी उसे वहीं मौके पर ही दुरुस्त करवा सकता है. एक परिपूर्ण फॉर्म नगर परिषद, नगर परिषद कार्यालय में जमा हुआ और उसके बाद नियमानुसार इसमें जो जो कार्रवाई होनी है, कार्रवाई होता है.

उसे घर बैठे जो भी स्वीकृति होनी है, पट्टा मिलना है, जो भी काम होना हो, घर बैठे आम एक बार नगर परिषद कार्यालय. आमजन की सुविधा के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सीकर जिले में अभी तक एक भी आवासीय आम कॉलोनी का विकास नहीं किया गया. यूआईटी नगर परिषद की ओर से आवासिक कॉलोनी का बहुत सी जगह विकास jeszcze नहीं हो पाया है.

2018 से 2023 के कालखंड में जितने भी नगर निकायों के पास भूमियां थी, संपत्तियां थी. उनकी बंदरबांट करके पट्टे जारी करवा दिए गए. अब एक बहुत बड़ा विस्तृत विषय है. बहुत सी जगह मुकदमे भी दर्ज हैं, पट्टे भी खारिज हो रहे हैं, लेकिन अब हमने सभी नगर निकायों का सीमा विस्तार किया है. सीमा विस्तार के बाद नई सरकारी भूमियां नगर निकाय के परिक्षेत्र में आई हैं.

अब उनका नामांतरण नगर निकाय के नाम होने के बाद जैसे-जैसे आवश्यकता होगी, कई आवासीय योजना विकसित करने की बात हुई. आवासीय विकसित योजना विकसित करेंगे, कई व्यावसायिक योजनाएं विकसित करने की बात हो रही है. व्यावसायिक योजना विकसित करना है. 2026 में हम इस दिशा में निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

लोकार्पण आज जो किया गया है, शहर नगर परिषद में, लेकिन जो है शहरी शहर की अगर बात करें, तो जो है सफाई व्यवस्था चरमराती जा रही है. वहीं जो है अतिक्रमण को लेकर भी लोग विरोध कर रहे हैं और अतिक्रमण थोड़ा ज्यादा. आजादी से लेकर पिछले आठ दस साल तक अतिक्रमण की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई.

1973-74 से जब भारत सरकार और तत्कालीन राजस्थान सरकार ने अधिकारियों पर दबाव बनाया कि आपको सरकारी भूमि के बंदरबांट करके पट्टे बांटने और पट्टे बांटने का लक्ष्य और निर्धारित करके उसके बाद धीरे धीरे आम लोगों के मन में यह धारणा पैदा होती चली गई कि अब इस सरकारी संपत्ति को कुड कुड करना बहुत आसान है.

कब्जा करो, अतिक्रमण करो, फिर नियमित हो जाएगा. अब सरकार इस दिशा में शक्ति से काम कर रही है और आप रोज देखते होंगे कि हम जयपुर जैसे शहर में रोज करोड़ों रुपए की जमीन अतिक्रमण बाकी शहरों में भी. सफाई को लेकर के, सफाई को लेकर सरकार के स्तर पर जितना प्रयास किया जा रहा है, जहां-जहां जन सहयोग मिल रहा है, वहां सफाई की व्यवस्था बेहतर से बेहतर बन रही है और जहां आमजन का सहयोग कम मिल रहा है, वहां सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से आज नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया है.

व्यवस्थाओं को लेकर के किस तरह की दिक्कत है. देखिए, मैंने बताया कि हमने तो कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास किया. कुछ का लोकार्पण किया और सबसे बड़ा हमने एक नागरिक सेवा केंद्र का शुभारंभ यहां किया है. इस नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से व्यक्ति को एक बार यहां आने के बाद वो जिस काम के लिए आएगा, बार-बार चक्कर नहीं. प्रभारी मंत्री भी यहां पर आए थे. उन्होंने जो अव्यवस्थाएं मिली थी, उसको लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया. उनकी जो भी शिकायत थी. उसका जवाब उनको भिजवा दिया गया है.

