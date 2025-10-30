बिहार में भाजपा के नेतृत्व में NDA की सरकार बनेगी- MLA बालमुकुंदा आचार्य

Sikar News: सीकर जिले में जयपुर के हवामहल क्षेत्र से विधायक बालमुकुंदा आचार्य ने आज बाबा श्याम के दर्शन किए. दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की मनोकामना की.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में जयपुर के हवामहल क्षेत्र से विधायक बालमुकुंदा आचार्य ने आज बाबा श्याम के दर्शन किए. दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली की मनोकामना की. वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में मोदी जी के नेतृत्व में लड़े जा रहे चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी.
इसी के साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंता में भी हो रहे उपचुनाव में भी भाजपा का कमल खिलेगा. उन्होंने श्याम बाबा के जन्मोउत्सव को लेकर भक्तों से अपील की है कि वे बाबा के जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाएं. विधायक बालमुकुंदा आचार्य ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार विकास की ओर अग्रसर है.
जनता विकास कार्य को देखते हुए कमल का फूल खिलाएगी और भाजपा के उम्मीदवार को आशीर्वाद देगी. उन्होंने प्रदेश में चल रही विकास कार्यों के बारे में भी बताया और कहा कि भाजपा की सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है.
मंदिर कमेटी ने सजावट के लिए मथुरा से विशेष रूप से करीब दो दर्जन अनुभवी कारीगरों को बुलाया है, जो युद्ध स्तर पर दरबार को सजाने में जुटे हुए हैं. कारीगरों द्वारा प्राकृतिक और कृत्रिम फूलों से आकर्षक सजावट की जा रही है, जिनमें गुलाब, सूरजमुखी, लटकन, चमेली पत्ता और फाइकस जैसे फूल शामिल हैं.
श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि सजावट का कार्य पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से किया जा रहा है, ताकि बाबा श्याम के कार्तिक उत्सव पर आने वाले लाखों श्रद्धालु दरबार की मनमोहक झांकी देखकर मंत्रमुग्ध हो उठें. कार्तिक उत्सव के अवसर पर श्याम नगरी की धर्मशालाओं को भव्य रूप से सजाया जा रहा है, जिससे पूरी खाटू नगरी श्याम रंग में रंगी नजर आएगी.
