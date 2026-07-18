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Sikar News: अंजली सैनी मौत मामले में बढ़ा तनाव, मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी

Sikar News: सीकर के नीमकाथाना में प्रसूता अंजली सैनी की मौत को लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा. परिजन मुआवजा, सरकारी नौकरी, चिकित्सक पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हैं. प्रशासन के साथ वार्ता के बावजूद अभी तक सहमति नहीं बन सकी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 18, 2026, 09:07 AM|Updated: Jul 18, 2026, 09:07 AM
Sikar News: अंजली सैनी मौत मामले में बढ़ा तनाव, मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी
Image Credit: प्रसूता अंजली सैनी की मौत को लेकर तीसरे दिन भी धरना रहा जारी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में प्रसूता अंजली सैनी की मौत को लेकर विवाद लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा. मामले को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच दिनभर कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष पर सहमति नहीं बन सकी. इसके चलते एमसीएच अस्पताल के बाहर धरना देर रात तक जारी रहा और प्रदर्शनकारी पूरी रात मौके पर डटे रहे.

इन मांगों पर अड़े हैं परिजन

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परिजन और संघर्ष समिति अपनी प्रमुख मांगों पर कायम हैं. इनमें एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, कथित लापरवाह चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग शामिल है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता

धरने पर बैठे लोगों के अनुसार पिछले दो दिनों से प्रशासन के साथ लगातार बातचीत चल रही है. हालांकि कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की बात सामने आई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांगों पर अब भी गतिरोध बना हुआ है. विशेष रूप से चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों की जांच, संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी है.

चिकित्सकीय लापरवाही का लगाया आरोप

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रसूता अंजली सैनी की मौत चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई. उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. इसी मांग को लेकर वे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विनोद भूदोली ने बताया कि समिति ने आंदोलन को तेज करने की रूपरेखा तैयार कर ली है. उनका दावा है कि आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन में शामिल होंगे, जिससे प्रशासन पर दबाव और बढ़ेगा.

समाधान की कोशिश जारी

फिलहाल प्रशासन वार्ता के माध्यम से मामले का समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है. हालांकि लगातार बातचीत के बावजूद अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है. ऐसे में सभी की नजरें आगामी वार्ता और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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