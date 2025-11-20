Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar News: नीमकाथाना में मिसाल कायम, SIR-2026 में 100% काम पूरा करने पर दो BLO को सम्मान, SDM-तहसीलदार ने किया सम्मानित

Sikar News: नीमकाथाना में एसआईआर में शत प्रतिशत कार्य करने पर दो बीएलओ को किया सम्मान.उपखंड अधिकारी राजवीर यादव ओर तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बीएलओ विजेंद्र कुमार मीणा और बीएलओ विक्रम सैनी का किया सम्मान.इस दौरान तहसीलदार अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार देवीलाल चौधरी, सज्जन कुमार सहित अन्य कार्मिक रहे मौजूद.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 20, 2025, 12:30 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 12:30 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? सांप की वो प्रजाति जो केवल राजस्थान के थार में मिलती है!
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? सांप की वो प्रजाति जो केवल राजस्थान के थार में मिलती है!

राजस्थान में 15,600 करोड़ की मेगा डील पर मुहर, शुरू होंगी दो मेगा परियोजनाएं, हर घर पहुंचेगी बिजली!
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में 15,600 करोड़ की मेगा डील पर मुहर, शुरू होंगी दो मेगा परियोजनाएं, हर घर पहुंचेगी बिजली!

PM Kisan 22nd Installment 2025 Update: कब आएगी PM Kisan योजना की 22वीं किस्त? यहां जानें सब कुछ...
7 Photos
PM Kisan Yojana

PM Kisan 22nd Installment 2025 Update: कब आएगी PM Kisan योजना की 22वीं किस्त? यहां जानें सब कुछ...

Miss Universe 2025: राजस्थान की छोरी का जलवा, मनिका फाइनल में, भारत को चौथा मिस यूनिवर्स ताज दिलाने सिर्फ एक कदम दूर, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स यहाँ
5 Photos
jaipur news

Miss Universe 2025: राजस्थान की छोरी का जलवा, मनिका फाइनल में, भारत को चौथा मिस यूनिवर्स ताज दिलाने सिर्फ एक कदम दूर, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स यहाँ

Sikar News: नीमकाथाना में मिसाल कायम, SIR-2026 में 100% काम पूरा करने पर दो BLO को सम्मान, SDM-तहसीलदार ने किया सम्मानित

Sikar News:नीमकाथाना, सीकर: सीकर जिले के नीमकाथाना में एसआईआर (स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन) का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें अब तक 38.64 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इस उपलब्धि के तहत नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र के दो बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को शत प्रतिशत कार्य करने पर सम्मानित किया गया.

उपखंड अधिकारी राजवीर यादव और तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बूथ संख्या 16 के बीएलओ विक्रम सैनी, शिक्षक राउप्रावि निझर श्यालोदड़ा, और बूथ संख्या 94 के बीएलओ विजेंद्र कुमार मीणा, वरिष्ठ शिक्षक राजकीय सीसै. स्कूल डोकन, का सम्मान किया. इस अवसर पर तहसीलदार अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार देवीलाल चौधरी, सज्जन कुमार सहित अन्य कार्मिक मौजूद थे.

उपखंड अधिकारी राजवीर यादव ने बताया कि इन दोनों बीएलओ ने अपने-अपने बूथ पर शत प्रतिशत कार्य पूरा किया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक एसआईआर में करीब 38.64 प्रतिशत काम हो चुका है. नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 76 हजार 59 मतदाताओं में से अब तक 1 लाख 6 हजार 941 लोगों के फॉर्म ऑनलाइन किए जा चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा घर-घर फार्म वितरित किए जा चुके हैं और अब उन फॉर्म को भरने के बाद बीएलओ फॉर्म को वहां से कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद फार्मो को ऑनलाइन किया जा रहा है. इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों ने बीएलओ के कार्यों की सराहना की और आगे भी इसी तरह काम करने की अपील की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Kota News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news