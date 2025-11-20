Sikar News: नीमकाथाना में मिसाल कायम, SIR-2026 में 100% काम पूरा करने पर दो BLO को सम्मान, SDM-तहसीलदार ने किया सम्मानित

Sikar News:नीमकाथाना, सीकर: सीकर जिले के नीमकाथाना में एसआईआर (स्पेशल इलेक्टोरल रोल रिवीजन) का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें अब तक 38.64 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इस उपलब्धि के तहत नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र के दो बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को शत प्रतिशत कार्य करने पर सम्मानित किया गया.

उपखंड अधिकारी राजवीर यादव और तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बूथ संख्या 16 के बीएलओ विक्रम सैनी, शिक्षक राउप्रावि निझर श्यालोदड़ा, और बूथ संख्या 94 के बीएलओ विजेंद्र कुमार मीणा, वरिष्ठ शिक्षक राजकीय सीसै. स्कूल डोकन, का सम्मान किया. इस अवसर पर तहसीलदार अभिषेक सिंह, नायब तहसीलदार देवीलाल चौधरी, सज्जन कुमार सहित अन्य कार्मिक मौजूद थे.

उपखंड अधिकारी राजवीर यादव ने बताया कि इन दोनों बीएलओ ने अपने-अपने बूथ पर शत प्रतिशत कार्य पूरा किया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक एसआईआर में करीब 38.64 प्रतिशत काम हो चुका है. नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र में दो लाख 76 हजार 59 मतदाताओं में से अब तक 1 लाख 6 हजार 941 लोगों के फॉर्म ऑनलाइन किए जा चुके हैं.

उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा घर-घर फार्म वितरित किए जा चुके हैं और अब उन फॉर्म को भरने के बाद बीएलओ फॉर्म को वहां से कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद फार्मो को ऑनलाइन किया जा रहा है. इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों ने बीएलओ के कार्यों की सराहना की और आगे भी इसी तरह काम करने की अपील की.

