/सीकर के उद्योगपति ब्रह्मदत्त मोदी से मांगी 2 करोड़ की फिरौती, रोहित गोदारा गैंग के नाम से आया कॉल

Sikar News: राजस्थान के शेखावाटी अंचल में एक बार फिर रंगदारी और फिरौती का काला साया गहराने लगा है. सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के प्रमुख उद्योगपति और कपिल मंडी निवासी ब्रह्मदत्त मोदी को कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपये की फिरौती की धमकी मिली है. इस घटना के बाद से न केवल कारोबारी का परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र के व्यापारिक समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित उद्योगपति ब्रह्मदत्त मोदी ने नीमकाथाना कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उनके साथ यह सिलसिला 2 मई को शुरू हुआ. उनके निजी व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात विदेशी (इंटरनेशनल) नंबरों से लगातार कॉल आने लगे. शुरुआत में जब उन्होंने कॉल रिसीव किया, तो नेटवर्क या तकनीकी कारणों से आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दी.

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इसके तुरंत बाद, अपराधियों ने नया तरीका अपनाया और व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स (Voice Messages) भेजने शुरू किए. इन वॉइस मैसेज में धमकी देने वालों ने सीधे तौर पर खुद की पहचान राजस्थान और हरियाणा में सक्रिय खौफनाक 'रोहित गोदारा गैंग' के सदस्यों के रूप में दी.

गैंगस्टर राहुल रिनाऊ और वीरेंद्र चारण का नाम आया सामने

पुलिस को दी गई रिपोर्ट में ब्रह्मदत्त मोदी ने बताया कि वॉइस मैसेज में अपराधियों ने खुद को गैंग का गुर्गा बताते हुए अपना नाम राहुल रिनाऊ और वीरेंद्र चारण बताया. आरोपियों ने बेहद आक्रामक लहजे में गाली-गलौज की और सीधे तौर पर 2 करोड़ रुपये की मांग रख दी. अपराधियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि समय रहते फिरौती की रकम नहीं चुकाई गई, तो उद्योगपति और उनके परिवार को जान से मार दिया जाएगा.

मैसेज के माध्यम से अपराधियों ने उद्योगपति पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की और लगातार कॉल करके उन्हें डराने का प्रयास किया.

स्थानीय 'मुखबिरी' की आशंका

उद्योगपति ब्रह्मदत्त मोदी ने अपनी रिपोर्ट में एक बेहद गंभीर आशंका जताई है. उनका मानना है कि इंटरनेशनल नंबरों से कॉल करने वाले गैंगस्टरों के पास उनके व्यवसाय, घर की लोकेशन और परिवार के सदस्यों की सटीक जानकारी है. पीड़ित ने संदेह व्यक्त किया है कि कोई स्थानीय व्यक्ति या उनका कोई परिचित आरोपियों के साथ मिला हुआ है, जिसने उनकी निजी और आर्थिक स्थिति की पूरी 'रेकी' कर गैंगस्टरों तक पहुंचाई है. बिना स्थानीय इनपुट के, किसी विदेशी नंबर से इतनी सटीक धमकी देना संभव नहीं लगता.

पुलिस की कार्रवाई और जांच का दायरा

शिकायत मिलते ही नीमकाथाना कोतवाली पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस उन व्हाट्सएप नंबरों की ट्रेसिंग कर रही है जिनसे कॉल और मैसेज आए थे. इसके साथ ही वॉइस रिकॉर्डिंग को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा सकता है ताकि आवाज का मिलान गैंग के ज्ञात अपराधियों से किया जा सके.

कॉल इंटरनेशनल नंबरों से आए हैं, इसलिए राजस्थान पुलिस की साइबर सेल और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को भी इस केस में शामिल किया गया है. सुरक्षा के घेरे में परिवार: पुलिस प्रशासन ने उद्योगपति और उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. स्थानीय मुखबिरों के नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है ताकि उस 'भेदिए' का पता लगाया जा सके जिसने गैंग को जानकारी दी.

शेखावाटी के लिए बड़ी चुनौती रोहित गोदारा गैंग

रोहित गोदारा गैंग पिछले कुछ समय से राजस्थान के व्यापारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है. लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े इस गैंग के सदस्य अक्सर जेल से या विदेश में बैठकर वर्चुअल नंबरों के जरिए रंगदारी वसूलने का काम करते हैं. नीमकाथाना में ब्रह्मदत्त मोदी जैसा प्रतिष्ठित नाम निशाने पर आने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं.

व्यापारियों में आक्रोश और चिंता

नीमकाथाना की कपिल मंडी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के व्यापारियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. व्यापारियों का कहना है कि यदि क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम कारोबारी कैसे अपना काम कर पाएगा. व्यापारिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाए.