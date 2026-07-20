/खनन ब्लास्टिंग से दहशत में ग्रामीण, मकान की छत टूटी, ओवरलोड वाहनों पर भी उठे सवाल

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Sikar Mining Blasting: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के खोरा गांव में खनन क्षेत्र में हो रही भारी ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में डर और नाराजगी बढ़ती जा रही है. ताजा घटना में ब्लास्टिंग के दौरान एक मकान की छत की पट्टी टूटकर नीचे गिर गई, हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा होते-होते टल गया.
ग्रामीणों का आरोप है कि खनन क्षेत्र में लगातार हो रही तेज ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं. लोगों का कहना है कि कंपन की वजह से घरों की दीवारें और छतें कमजोर हो रही हैं, जिससे जान-माल का खतरा बना हुआ है.
ओवरलोड वाहनों से भी बढ़ रही परेशानी
ग्रामीणों ने बताया कि खनन क्षेत्र से गुजरने वाले ओवरलोड वाहन भी बड़ी समस्या बने हुए हैं. इन वाहनों से उड़ने वाली धूल, सड़क क्षति और लगातार बढ़ते यातायात के कारण आम लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
प्रशासन से कार्रवाई और मुआवजे की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खनन क्षेत्र में हो रही भारी ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए. साथ ही ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ब्लास्टिंग से प्रभावित मकानों के पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए.
आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे. उनका कहना है कि जब तक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती और नुकसान की भरपाई नहीं की जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा.
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