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खनन ब्लास्टिंग से दहशत में ग्रामीण, मकान की छत टूटी, ओवरलोड वाहनों पर भी उठे सवाल

Sikar Mining Blasting: सीकर के नीमकाथाना क्षेत्र के खोरा गांव में खनन क्षेत्र में हो रही भारी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत है. ब्लास्टिंग के दौरान एक मकान की छत की पट्टी टूटकर गिर गई, जबकि कई घरों में दरारें आने का भी आरोप है. ग्रामीणों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों से भी परेशानी बढ़ रही है.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 20, 2026, 12:10 PM|Updated: Jul 20, 2026, 12:10 PM
खनन ब्लास्टिंग से दहशत में ग्रामीण, मकान की छत टूटी, ओवरलोड वाहनों पर भी उठे सवाल
Image Credit: Sikar Mining BlastingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar Mining Blasting: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के खोरा गांव में खनन क्षेत्र में हो रही भारी ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में डर और नाराजगी बढ़ती जा रही है. ताजा घटना में ब्लास्टिंग के दौरान एक मकान की छत की पट्टी टूटकर नीचे गिर गई, हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

ग्रामीणों का आरोप है कि खनन क्षेत्र में लगातार हो रही तेज ब्लास्टिंग से कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं. लोगों का कहना है कि कंपन की वजह से घरों की दीवारें और छतें कमजोर हो रही हैं, जिससे जान-माल का खतरा बना हुआ है.

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ओवरलोड वाहनों से भी बढ़ रही परेशानी

ग्रामीणों ने बताया कि खनन क्षेत्र से गुजरने वाले ओवरलोड वाहन भी बड़ी समस्या बने हुए हैं. इन वाहनों से उड़ने वाली धूल, सड़क क्षति और लगातार बढ़ते यातायात के कारण आम लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन से कार्रवाई और मुआवजे की मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खनन क्षेत्र में हो रही भारी ब्लास्टिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए. साथ ही ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ब्लास्टिंग से प्रभावित मकानों के पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए.

आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे. उनका कहना है कि जब तक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती और नुकसान की भरपाई नहीं की जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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