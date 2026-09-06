Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /नीमकाथाना निकाय चुनाव में BJP का रोड शो, प्रेम सिंह बाजोर बोले- कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा!

नीमकाथाना निकाय चुनाव में BJP का रोड शो, प्रेम सिंह बाजोर बोले- कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा!

Sikar News: नीमकाथाना में निकाय चुनाव से पहले BJP ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. प्रेम सिंह बाजोर के नेतृत्व में रोड शो हुआ. सभा में भाजपा नेताओं ने 40 वार्डों में जीत और कांग्रेस का खाता नहीं खुलने तक का दावा किया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Sep 06, 2026, 03:42 PM IST | Updated:Sep 06, 2026, 03:42 PM IST
नीमकाथाना निकाय चुनाव में BJP का रोड शो, प्रेम सिंह बाजोर बोले- कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा!
Image Credit: Sikar News

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया. सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के नेतृत्व में जीप स्टैंड से रोड शो निकाला गया.

रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गावड़ी मोड़ तक पहुंचा. इसमें भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और 40 वार्डों के प्रत्याशी शामिल हुए. इसके बाद गावड़ी मोड़ स्थित एक निजी गार्डन में सभा आयोजित की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित
सभा में सुभाष महरिया, प्रेम सिंह बाजोर, खंडेला विधायक सुभाष मील और धोद विधायक गोवर्धन वर्मा समेत वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया. नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

बाजोर का दावा, सभी 40 सीटों पर जीतेगी भाजपा
प्रेम सिंह बाजोर ने दावा किया कि भाजपा नगरपालिका की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल कर बोर्ड बनाएगी. उन्होंने वार्ड 3 और 17 को लेकर भी बड़ा दावा किया. बाजोर ने कहा कि कांग्रेस के चेयरमैन दावेदार पूर्व पालिका अध्यक्ष त्रिलोक दीवान वार्ड 3 से और पूर्व पालिका उपाध्यक्ष महेश मेगोतिया वार्ड 17 से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा दोनों को चुनाव में मात देगी. बाजोर ने दोनों की हार का दावा किया.

पूर्व पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लगाए आरोप
बाजोर ने पूर्व पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. बाजोर ने आरोप लगाया कि शहर के बड़े कॉम्प्लेक्सों में उनकी कथित भागीदारी रही है.

17 महीने के कामकाज का रखा लेखा-जोखा
बाजोर ने भाजपा सरकार के 17 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने दावा किया कि इन 17 महीनों में नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 66 करोड़ रुपये लाए गए, जबकि कांग्रेस अपने पांच साल के कार्यकाल में 66 करोड़ रुपये भी नहीं ला पाई. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पांच साल में 66 करोड़ रुपये के विकास कार्य लाए जाने का प्रमाण मिल जाए तो वह राजनीति छोड़ देंगे.

पट्टों और सीवरेज को लेकर भी दावा
उन्होंने कहा कि भाजपा ने 17 महीनों में कांग्रेस के पांच साल से अधिक पट्टे दिए. उन्होंने 66 करोड़ रुपये की सीवरेज लाइन स्वीकृत करवाने का भी दावा किया. उनके अनुसार सीवरेज लाइन का काम पूरा होने के बाद कई समस्याओं का समाधान होगा.

टिकट चयन और सीटों को लेकर बयान
टिकट वितरण पर बाजोर ने कहा कि भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन में प्रत्येक सीट पर गहन मंथन किया था. उन्होंने बताया कि पहले भाजपा की करीब 25 सीटें आती दिख रही थीं, लेकिन अब पार्टी का सीट ग्राफ बढ़ रहा है. उन्होंने कांग्रेस का खाता नहीं खुलने की संभावना जताई.

नीमकाथाना को जिला बनाने का दावा
बाजोर ने कहा कि यदि नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनता है तो आने वाले समय में नीमकाथाना को जिला भी बनाकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा.

महरिया बोले, पहली बार बनेगा भाजपा बोर्ड
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने दावा किया कि इस बार पहली बार नीमकाथाना में भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा बोर्ड बनने पर नीमकाथाना में ट्रिपल इंजन सरकार होगी.

यमुना नहर परियोजना का भी उठा मुद्दा
महरिया ने यमुना नहर परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही सीकर, चूरू और झुंझुनूं को यमुना का पानी मिलने की उम्मीद है. उनके अनुसार इससे पानी की समस्या दूर होने की उम्मीद है.

40 वार्डों में आमने-सामने मुकाबला
इन दावों के बीच नीमकाथाना निकाय चुनाव का मुकाबला दिलचस्प है. सभी 40 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताकत झोंक रहे हैं. अब चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि भाजपा नेताओं के ये दावे कितने सटीक साबित होते हैं.

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live: CM भजनलाल के ताबड़तोड़ दौरों से चुनावी हलचल तेज, धौलपुर में वोट मनुहार आज

Explainer: राजस्थान बनाम राजस्थान! पंजाब की राजनीति में अब जयपुर के इन दो दिग्गजों की होगी असली परीक्षा!

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव: BJP से बागी प्रत्याशी के चुनावी दफ्तर के सामने नगर परिषद ने छोड़े लावारिस कुत्ते, मचा हंगामा

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Sikar News
Rajasthan Nikay Chunav

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नीमकाथाना निकाय चुनाव में BJP का रोड शो, प्रेम सिंह बाजोर बोले- कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा!
2
3
4
5