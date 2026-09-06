/नीमकाथाना निकाय चुनाव में BJP का रोड शो, प्रेम सिंह बाजोर बोले- कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा!

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया. सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर के नेतृत्व में जीप स्टैंड से रोड शो निकाला गया.

रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गावड़ी मोड़ तक पहुंचा. इसमें भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और 40 वार्डों के प्रत्याशी शामिल हुए. इसके बाद गावड़ी मोड़ स्थित एक निजी गार्डन में सभा आयोजित की गई.

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वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित

सभा में सुभाष महरिया, प्रेम सिंह बाजोर, खंडेला विधायक सुभाष मील और धोद विधायक गोवर्धन वर्मा समेत वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया. नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

बाजोर का दावा, सभी 40 सीटों पर जीतेगी भाजपा

प्रेम सिंह बाजोर ने दावा किया कि भाजपा नगरपालिका की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल कर बोर्ड बनाएगी. उन्होंने वार्ड 3 और 17 को लेकर भी बड़ा दावा किया. बाजोर ने कहा कि कांग्रेस के चेयरमैन दावेदार पूर्व पालिका अध्यक्ष त्रिलोक दीवान वार्ड 3 से और पूर्व पालिका उपाध्यक्ष महेश मेगोतिया वार्ड 17 से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि भाजपा दोनों को चुनाव में मात देगी. बाजोर ने दोनों की हार का दावा किया.

पूर्व पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर लगाए आरोप

बाजोर ने पूर्व पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. बाजोर ने आरोप लगाया कि शहर के बड़े कॉम्प्लेक्सों में उनकी कथित भागीदारी रही है.

17 महीने के कामकाज का रखा लेखा-जोखा

बाजोर ने भाजपा सरकार के 17 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने दावा किया कि इन 17 महीनों में नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 66 करोड़ रुपये लाए गए, जबकि कांग्रेस अपने पांच साल के कार्यकाल में 66 करोड़ रुपये भी नहीं ला पाई. उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पांच साल में 66 करोड़ रुपये के विकास कार्य लाए जाने का प्रमाण मिल जाए तो वह राजनीति छोड़ देंगे.

पट्टों और सीवरेज को लेकर भी दावा

उन्होंने कहा कि भाजपा ने 17 महीनों में कांग्रेस के पांच साल से अधिक पट्टे दिए. उन्होंने 66 करोड़ रुपये की सीवरेज लाइन स्वीकृत करवाने का भी दावा किया. उनके अनुसार सीवरेज लाइन का काम पूरा होने के बाद कई समस्याओं का समाधान होगा.

टिकट चयन और सीटों को लेकर बयान

टिकट वितरण पर बाजोर ने कहा कि भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन में प्रत्येक सीट पर गहन मंथन किया था. उन्होंने बताया कि पहले भाजपा की करीब 25 सीटें आती दिख रही थीं, लेकिन अब पार्टी का सीट ग्राफ बढ़ रहा है. उन्होंने कांग्रेस का खाता नहीं खुलने की संभावना जताई.

नीमकाथाना को जिला बनाने का दावा

बाजोर ने कहा कि यदि नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनता है तो आने वाले समय में नीमकाथाना को जिला भी बनाकर रहेंगे. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा.

महरिया बोले, पहली बार बनेगा भाजपा बोर्ड

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने दावा किया कि इस बार पहली बार नीमकाथाना में भाजपा का बोर्ड बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा बोर्ड बनने पर नीमकाथाना में ट्रिपल इंजन सरकार होगी.

यमुना नहर परियोजना का भी उठा मुद्दा

महरिया ने यमुना नहर परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही सीकर, चूरू और झुंझुनूं को यमुना का पानी मिलने की उम्मीद है. उनके अनुसार इससे पानी की समस्या दूर होने की उम्मीद है.