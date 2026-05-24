/समय पर इलाज नहीं मिलने से गई जान! पिकअप चालक की मौत पर गुहाला अस्पताल में ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुहाला में चिकित्सकों की बढ़ती हुई लापरवाही के खिलाफ गुहाला क्षेत्र के सैकड़ों यूवाओ ने सीएचसी गुहाला में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया. यूवाओ ने गुहाला सीएचसी डॉक्टरों , चिकित्सा विभाग, उपखंड प्रशासन, राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई.



धरने को संबोधित करते हुए कॉमरेड गोपाल सैनी जिला महासचिव डीवाईएफआई नीमकाथाना पूर्व सरपंच नरसिंहपुरी ने कहा कि नौजवानों में आज आयुष मीणा की डॉक्टरों की लापरवाही से मौत होने पर दुख के साथ साथ अस्पताल के चिकित्सकों , कंपाउंडर, कर्मचारियों के खिलाफ गुस्सा है. दो दिन पहले जहाज के एक नौजवान युवक आयुष मीणा को सड़क दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल लाया गया, तो प्राथमिक उपचार भी नहीं मिला व उच्च अस्पताल में रेफर करने में भी घण्टों भर का समय लगा दिया, जिस कारण नौजवान घायल ने दम तोड़ दिया.

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कुछ महीनों पहले कर्णपुरा की एक निर्धन गर्भवती महिला का चिकित्सक द्वारा इलाज करने में लापरवाही बरतने कारण गर्भवती महिला को जयपुर के दुर्लभजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान बच्चादानी निकलवानी पड़ी उसकी मौत होते होते बची थी. किसान सभा जिला अध्यक्ष कॉमरेड ओमप्रकाश सैनी ने कहा कि अस्पताल में आए दिन मरीजों की चिकित्सकों, कम्पाउन्डर, कर्मचारियों से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं अस्पताल शराबियों का अड्डा बन चुका है.



अब अन्याय का घड़ा भर चुका है इस अस्पताल के चिकित्सकों, कंपाउंडर, कर्मचारियों की गहनता से जांच करके दोषियों कर्मचारियों, चिकित्सकों को सस्पेंड करने सहित उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी वरना नौजवानों ने आज अस्पताल के चरमराई हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए जो बीड़ा उठाया है उसको ठीक करके रहेंगे. एसएफआई जिला अध्यक्ष विष्णु नायक ने कहा आयुष मीणा की इलाज के अभाव में मौत होना प्रशासन व सरकार की व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है.



ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के पहुंचने पर युवाओं ने बीसीएमओ को पूरे घटनाक्रम के बारे में बता कर अस्पताल की चरमराई व्यवस्था को सुधारने व दोषी चिकित्सकों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने को लेकर ज्ञापन दिया कॉमरेड गोपाल सैनी ने बीसीएमओ को कहा कि तीन दिवस में दोषी चिकित्सकों कम्पाउन्डर कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करें व अस्पताल की अवैध तरीके से तोड़ी गई दीवार को वापस बनाए बजट के लिए सांसद के नाम प्रस्ताव बनाकर देवे बजट मिलेगा.



अगर तीन दिवस में समस्याओं का हल नहीं हुआ तो तीन दिन बाद अस्पताल में बड़ा आंदोलन किया जायेगा जिसका जिम्मेदार प्रशासन व सरकार होगी . धरने को एस एफ आई नेता अंकित प्रधान, नरेंद्र सैनी, घनश्याम यादव आदि ने संबोधित किया . बीसीएमओ को नौजवानों ने अस्पताल में पड़े शराब के बोतल सहित अव्यवस्थाओं का निरीक्षण करवाया. बीसीएमओ ने आश्वस्त किया कि कमेटी गठित कर दी है जो भी दोषी चिकित्सक, कंपाउंडर, कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे.

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