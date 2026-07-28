/सीकर में कार खाई में गिरते ही लगी भीषण आग, ऑटोमैटिक लॉक हुए दरवाजे, फिर ऐसे बची चालक की जान

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Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में जीर की चौकी बालाजी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां एक फोर व्हीलर कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी. कार के खाई में गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गया.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कार में चालक फंस गया था. स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बाहर निकालने के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए.
खिड़की के रास्ते चालक को निकाला बाहर
जानकारी के अनुसार भराला निवासी मनोज कुमार मीणा अपनी फोर व्हीलर कार से जा रहे थे. जीर की चौकी (बालाजी) के पास अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी.
प्रत्यक्षदर्शी श्याम सिंह तंवर ने बताया कि हादसे के बाद कार के दरवाजे ऑटोमैटिक लॉक हो गए थे. इसके चलते चालक मनोज कुमार कार के अंदर ही फंस गए. गनीमत रही कि कार की खिड़कियों के शीशे खुले हुए थे.
स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए खुले शीशों के रास्ते चालक को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी. कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने मनोज कुमार को कार से बाहर निकाल लिया.
हादसे में गंभीर रूप से झुलसे मनोज
कार में लगी आग की चपेट में आने से मनोज कुमार गंभीर रूप से झुलस गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया. मनोज कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया.
पानी के टैंकरों से बुझाई गई आग
हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पानी के टैंकर भी पहुंचे. टैंकरों की मदद से कार में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.
घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. हादसे को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लग गई. स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते कार में फंसे चालक को समय रहते बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सका.
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