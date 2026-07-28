Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /सीकर में कार खाई में गिरते ही लगी भीषण आग, ऑटोमैटिक लॉक हुए दरवाजे, फिर ऐसे बची चालक की जान

सीकर में कार खाई में गिरते ही लगी भीषण आग, ऑटोमैटिक लॉक हुए दरवाजे, फिर ऐसे बची चालक की जान

Sikar News: सीकर के नीमकाथाना में जीर की चौकी बालाजी के पास कार खाई में गिरते ही आग का गोला बन गई. चालक मनोज कुमार मीणा अंदर फंस गए थे. स्थानीय लोगों ने खिड़की से उन्हें बाहर निकाला. गंभीर रूप से झुलसे मनोज को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 28, 2026, 07:57 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 07:57 AM IST
सीकर में कार खाई में गिरते ही लगी भीषण आग, ऑटोमैटिक लॉक हुए दरवाजे, फिर ऐसे बची चालक की जान
Image Credit: चालक मनोज कुमार मीणा.

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में जीर की चौकी बालाजी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यहां एक फोर व्हीलर कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी. कार के खाई में गिरते ही उसमें भीषण आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गया.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कार में चालक फंस गया था. स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बाहर निकालने के लिए तुरंत प्रयास शुरू किए.

Add Zee News as a Preferred Source

खिड़की के रास्ते चालक को निकाला बाहर

जानकारी के अनुसार भराला निवासी मनोज कुमार मीणा अपनी फोर व्हीलर कार से जा रहे थे. जीर की चौकी (बालाजी) के पास अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बनी खाई में जा गिरी.

प्रत्यक्षदर्शी श्याम सिंह तंवर ने बताया कि हादसे के बाद कार के दरवाजे ऑटोमैटिक लॉक हो गए थे. इसके चलते चालक मनोज कुमार कार के अंदर ही फंस गए. गनीमत रही कि कार की खिड़कियों के शीशे खुले हुए थे.

स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए खुले शीशों के रास्ते चालक को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी. कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने मनोज कुमार को कार से बाहर निकाल लिया.

हादसे में गंभीर रूप से झुलसे मनोज

कार में लगी आग की चपेट में आने से मनोज कुमार गंभीर रूप से झुलस गए. स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया. मनोज कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया.

पानी के टैंकरों से बुझाई गई आग

हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पानी के टैंकर भी पहुंचे. टैंकरों की मदद से कार में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. हादसे को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लग गई. स्थानीय लोगों की तत्परता के चलते कार में फंसे चालक को समय रहते बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा सका.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

दौसा बस हादसे के बाद सरकार सख्त, हाईवे सुरक्षा के लिए बड़ा एक्शन प्लान तैयार

राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

चूरू में 33 केवी जीएसएस में भीषण आग, छह फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthani Viral Video: राजस्थानी भाभी का धमाकेदार डांस वायरल! एक्सप्रेशन देख दीवाने हुए लोग

जयपुर में कजाकिस्तान से MBBS करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, 10 लाख में खरीदा था FMG सर्टिफिकेट

क्या खत्म हो जाएगी देश की दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल? वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए शुरू किया मिशन

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

EWS आरक्षण पर बड़ा आंदोलन का संकेत! धर्मेंद्र राठौड़ बोले- अब पूरे देश में लागू हो राजस्थान मॉडल

चौरण्डापुरा हत्याकांड में बड़ा एक्शन! राजपुर के जंगलों से 6 इनामी आरोपी गिरफ्तार

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

बहू को घर में अकेला पाकर ससुर करता था गंदा काम, रोते हुए बोली- सास नहीं है मेरी

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

जयपुर एयरपोर्ट से अक्टूबर से शुरू होंगी नई फ्लाइट्स, मुंबई-बेंगलुरु जाना होगा आसान

नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

बारिश के मौसम में चाय के साथ ट्राई करें मिर्ची भजिया, मानसून बन जाएगा यादगार!

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

बीमार बेटे की हैवानियत! लोहे की सरिया से मां पर हमला, 7 हजार की मांग बनी मौत की वजह

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

TAGS:
Sikar news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर में ओवरलोड स्कूल टेंपो बना काल, एलकेजी छात्र की दर्दनाक मौत
Alwar News
2
Sikar news
3
Khairthal News
4
Jaipur News
5
rajasthan crime