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Neet Exam 2026: सीकर में बनाए गए 102 केंद्र, सुरक्षा और हीटवेव से बचाव के लिए रहेंगे विशेष इंतजाम

Neet Exam 2026: राजस्थान के सीकर जिले के 102 केंद्रों पर नीट परीक्षा 2026 आयोजित होगी. इस दौरान गर्मी और हीट वेव और सुरक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे 

Edited bySneha AggarwalReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 29, 2026, 07:54 PM|Updated: Apr 29, 2026, 07:54 PM
Neet Exam 2026: सीकर में बनाए गए 102 केंद्र, सुरक्षा और हीटवेव से बचाव के लिए रहेंगे विशेष इंतजाम
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Sikar News: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी दिल्ली द्वारा 3 मई 2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2026 के सफल एवं सुचारु संचालन के लिए आज सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में नीट परीक्षा 2026 की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए नकल की रोकथाम सुरक्षा व्यवस्था एवं अवांछित गतिविधियों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई.
इसके साथ ही गर्मी और हीट वेव के मध्य नजर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों और परिजनों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है तो वहीं परीक्षा केंद्रों में पंखों सहित लाइट जाने की स्थिति में साइलेंट जनरेटर की व्यवस्था की गई है. जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने नीट परीक्षा 2026 के सफल संचालन के लिए संबंधित विभागों को अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए. इस दौरान सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी, एडीएम भावना शर्मा, एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य नरसीलाल बिजारणिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

बनाए गए 102 परीक्षा केंद्र
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं परीक्षा समन्वयक रतन कुमार स्वामी ने बताया कि सीकर जिले में आगामी 3 मई 2056 को दोपहर 2:00 बजे से 5:00 तक होने वाली नीट परीक्षा 2026 के लिए सीकर जिले में 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय में रहेंगे.

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वहीं, नीट परीक्षा 2026 के लिए सीकर जिले में 29 हजार 979 अभ्यर्थी पंजीकृत है. परीक्षा की तैयारी को लेकर आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा के लिए 6 सिटी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं. इसके साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से भी नीट परीक्षा की व्यवस्था और सफल संचालन के लिए चर्चा की गई है. उन्होंने बताया कि नकल एवं अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के लिए पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं.

परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहेगा पुलिस का जाब्ता
इसके साथ ही एसडीएम, तहसीलदार व डीएलओ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का जाब्ता भी परीक्षा केंद्रों पर तैनात रहेगा. गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्र पर समुचित पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी. इसके साथ ही गर्मी हो और हीटवेव को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के पास एएनएम सहित मेडिकलकर्मी को लगाया जाएगा, जिनके पास दवाइयां सहित उपचार के संसाधन रहेंगे ताकि परीक्षा की तो किसी तरीके की परेशानी नहीं हो.
एडीएम एवं परीक्षा समन्वयक रतन कुमार स्वामी ने बताया कि नकल एवं अनुचित साधनों को रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं. जिला प्रशासन का विशेष प्रयास रहेगा की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से हो, परीक्षा में किसी भी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं हो इसको सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके अलावा जो भी खुफिया एजेंसियों से सूचना मिलेगी उसके अनुसार समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

अभ्यर्थी समय और परीक्षा की गाइडलाइन को रखें ध्यान
एडीएम एवं परीक्षा समन्वयक रतन कुमार ने परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा कि परीक्षा की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखते हुए परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लें. परीक्षा केंद्र पर सुबह 11:00 से परीक्षार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा और परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा.
परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से 5:00 तक आयोजित होनी है ऐसे में परीक्षार्थियों को दोपहर 1:30 तक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा इसलिए अभ्यर्थी समय और परीक्षा की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए समय पर परीक्षा पहुंचें.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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