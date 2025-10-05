सीकर के जलदाय विभाग की लापरवाही, वाल्मीकि बस्ती में गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान

Sikar News: जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही अब लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है. वार्ड नंबर 16 में स्थित वाल्मीकि बस्ती में पिछले कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे बस्ती के लोगों में आक्रोश है.

बस्ती में पाइपलाइन की सप्लाई से आने वाले पानी से बदबू आरही है और उसमें गंदगी साफ दिखाई देती है. इससे लोगों को पीने के पानी के लिए भी संकट झेलना पड़ रहा है. बस्तीवासियों ने बताया कि कई बार विभाग के अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

गंदे पानी के चलते मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है. बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लोग खासे चिंतित हैं.स्थानीय निवासी श्रवण वाल्मीकि, लाला वाल्मीकि सहित महिलाओं ने बताया कि बार-बार शिकायत के बावजूद विभाग के कर्मचारी सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं. लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे.

कफ सिरप पीने से फिर बिगड़ी 2 बच्चों की और तबीयत, 3 दिन से ICU में जयपुर भर्ती

Sikar News: जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के हाथीदेह गांव की ढ़ाणी जमनाड़ी में दो ओर बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, ढाणी जमनाड़ी के रहने वाले धर्मेंद्र स्वामी ने बताया कि 16 सितंबर को मेरे दोनों भतीजों को खांसी और बुखार होने पर चेकअप के लिए पीएचसी हाथीदेह ले गए थे.

वहां डॉक्टर ने बच्चों को देखने के बाद पर्ची पर डेक्सट्रोमेथॉरफन सिरप लिखी थी. वो सिरप लेने के बाद भी बच्चों को आराम नहीं मिला,तो दोनों को अजीतगढ़ में दिखाया. वहां से ली गई दवाइयां बच्चों को दी, तो वे ठीक हो गए थे. स्वामी ने बताया कि पीएचसी से ली गई सिरप घर में रखी थी. 30 सितंबर को बच्चों को जुकाम हुआ, तो हमने अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें वहीं घर में रखी हाथीदेह पीएचसी से ली गई ठेक्सट्रोमेॉरफन सिरप पिला दी.

बेहोश हुए बच्चे

एक घंटे बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई. आयुष और पीयूष बेहोश हो गए. हम दोनों को शाहपुरा के सरकारी अस्पताल ले गए. वहां से दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया. उन्हें एक अक्टूबर को शाम करीब 6 बजे जेके लोन अस्पाल में भर्ती कराया, जहां तीन दिन से पीआईसीयू बच्चे भर्ती है और उनका ईलाज जारी हैं. और उनकी तबीयत में सुधार भी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



