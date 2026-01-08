Zee Rajasthan
सीकर में जलदाय विभाग की लापरवाही, पेयजल सप्लाई में आ रहा गंदा पानी

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर में पिछले 2 महीने से जलदाय विभाग की पेयजल सप्लाई में गंदा पानी आ रहा है. यहां एक सप्ताह में एक बार पेयजल सप्लाई होती है, उसमें में भी लोगों को गंदा पानी मिलता है. गंदे पानी की सप्लाई को लेकर विभाग को कई बार सूचित किया गया. मामला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दो नंबर के पास कॉलोनी का है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Jan 08, 2026, 02:02 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 02:02 PM IST

Sikar News: श्रीमाधोपुर शहर के गौशाला बाजार स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दो नंबर के पास स्थित कालोनी में पिछले कई दिनों से जलदाय विभाग की पेयजल सप्लाई में कई घरों में बदबूदार और गंदा दूषित पानी नलों में आ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बदबूदार और दूषित पानी पेयजल सप्लाई में आने से लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से भी परेशान होना पड़ रहा है. वहीं, लोगों को अपनी जरूरत के लिए पेयजल का पानी टैंकरों से ऊंची कीमतों पर डलवाना पड़ रहा है. मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले दो महीने की पेयजल सप्लाई में लगातार नलों में गंदा पानी आ रहा है. इसके बारे में विभाग को कई बार सूचित कर दिया इसके बावजूद भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

मोहल्ले वासी वहीद कुरैशी ने बताया कि लगातार पेयजल सप्लाई के तहत पांच दिन में मिलने वाली पेयजल सप्लाई के तहत भी लोगों को गंदा और बदबूदार पानी नसीब हो रहा है प्रशासन को इस बारे में कई बार अवगत करा दिया पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कही प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी नहीं पड़ जाए.

गंदा पानी मिलने की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करा कर हमें लाभ पहुंचावें नहीं तो मोहल्ले वासियों को जबरन इकट्ठे होकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रीमाधोपुर इलाके में कई जगह पर सप्ताह में एक बार पेयजल सप्लाई होती है वह भी लोगों को दूषित और गंदे पानी की हो रही है जिस पर प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है.

