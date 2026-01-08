सीकर में जलदाय विभाग की लापरवाही, पेयजल सप्लाई में आ रहा गंदा पानी

Sikar News: श्रीमाधोपुर शहर के गौशाला बाजार स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दो नंबर के पास स्थित कालोनी में पिछले कई दिनों से जलदाय विभाग की पेयजल सप्लाई में कई घरों में बदबूदार और गंदा दूषित पानी नलों में आ रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बदबूदार और दूषित पानी पेयजल सप्लाई में आने से लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से भी परेशान होना पड़ रहा है. वहीं, लोगों को अपनी जरूरत के लिए पेयजल का पानी टैंकरों से ऊंची कीमतों पर डलवाना पड़ रहा है. मोहल्ले वासियों का कहना है कि पिछले दो महीने की पेयजल सप्लाई में लगातार नलों में गंदा पानी आ रहा है. इसके बारे में विभाग को कई बार सूचित कर दिया इसके बावजूद भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

मोहल्ले वासी वहीद कुरैशी ने बताया कि लगातार पेयजल सप्लाई के तहत पांच दिन में मिलने वाली पेयजल सप्लाई के तहत भी लोगों को गंदा और बदबूदार पानी नसीब हो रहा है प्रशासन को इस बारे में कई बार अवगत करा दिया पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है कही प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी नहीं पड़ जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गंदा पानी मिलने की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करा कर हमें लाभ पहुंचावें नहीं तो मोहल्ले वासियों को जबरन इकट्ठे होकर आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रीमाधोपुर इलाके में कई जगह पर सप्ताह में एक बार पेयजल सप्लाई होती है वह भी लोगों को दूषित और गंदे पानी की हो रही है जिस पर प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-