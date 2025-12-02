Zee Rajasthan
शादी के 5 दिन बाद ही नई-नवेली दुल्हन ने उठाया बड़ा कदम, ससुराल वाले भी नहीं समझ पाए वजह, हड़कंप

Sikar News: राजस्थान में सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. भूदोली बायपास स्थित नारसिंह की ढाणी में सोमवार दोपहर एक नवविवाहिता ने जीवनलीला समाप्त कर ली. घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है, जबकि परिवारजन शोक और सदमे में हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 02, 2025, 02:04 PM IST | Updated: Dec 02, 2025, 02:04 PM IST

शादी के 5 दिन बाद ही नई-नवेली दुल्हन ने उठाया बड़ा कदम, ससुराल वाले भी नहीं समझ पाए वजह, हड़कंप

Sikar News: जिले के नीमकाथाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. भूदोली बायपास स्थित नारसिंह की ढाणी में सोमवार दोपहर एक नवविवाहिता ने जिंदगी खत्म कर ली. घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है, जबकि परिवारजन शोक और सदमे में हैं.

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर नीमकाथाना जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया.

शादी के सिर्फ पांच दिन बाद हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, ढाणी नारसिंह निवासी मानसिंह की बेटी का विवाह हाल ही में 26 नवंबर को चौकड़ी में उत्तर प्रदेश निवासी सनम चौहान के साथ हुआ था. शादी को अभी मात्र पांच दिन ही हुए थे कि यह दर्दनाक घटना घट गई. बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर घर में सभी लोग अपने-अपने काम में व्यस्त थे और नवविवाहिता घर में अकेली थी. इसी दौरान उसने अपने कमरे में जीवन समाप्त कर लिया.

दरवाजा देर तक न खुला तो बढ़ी चिंता
परिजनों ने बताया कि नवविवाहिता काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई. आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो परिवार वालों को अनहोनी का अंदेशा हुआ. उन्होंने कमरे के दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह अंदर से बंद था. काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, तो उनका दिल दहल गया. नवविवाहिता फंदे पर झूलती मिली. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस मौके पर, शव मोर्चरी में रखवाया
सूचना पर सदर थाना अधिकारी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने पंचनामा तैयार करवाकर शव को नीचे उतरवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए राजकीय कपिल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

फिलहाल, आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आ सकी है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, क्या कोई तनाव, विवाद या अन्य कारण था, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही साफ हो पाएगा.

ससुराल पक्ष में शोक का माहौल
घटना के बाद से मृतका के मायके और ससुराल दोनों ही पक्षों में गहरा शोक है. शादी की खुशियां अभी थमी भी नहीं थीं कि घर में मातम फैल गया. परिवारजन सदमे में हैं और लगातार रो-रोकर बेहाल हैं.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

