/20 दिन बाद भी लापता 5 वर्षीय भावेश का नहीं मिला कोई सुराग

Rajasthan Crime News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र स्थित निमोद गांव के हिंगलाज माता मंदिर से लापता हुए 5 वर्षीय मासूम भावेश का 20 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद बच्चे का पता नहीं चलने से परिजनों की चिंता और बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है. परिवार को अब भी उम्मीद है कि उनका बेटा सुरक्षित वापस लौटेगा, जबकि पूरे क्षेत्र के लोग भी उसकी सकुशल बरामदगी की प्रार्थना कर रहे हैं.

पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमें लगातार जुटीं

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मासूम की तलाश के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं. डॉग स्क्वायड की सहायता से आसपास के इलाकों में लगातार सर्च किया जा रहा है. खोज अभियान दिन-रात जारी है और हर संभावित स्थान की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि बच्चे का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके.

जंगलों, पहाड़ियों और गुफाओं में चल रही गहन तलाशी

सर्च ऑपरेशन के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों, गुफाओं और अन्य दुर्गम स्थानों की लगातार तलाशी ली जा रही है. पुलिस का कहना है कि इलाके का भौगोलिक स्वरूप काफी चुनौतीपूर्ण है, जिसके कारण अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इसके बावजूद बचाव और खोज दल लगातार प्रयास कर रहे हैं और किसी भी संभावित स्थान को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है.

सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर 5 किलोमीटर किया गया

सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि भावेश की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. शुरुआत में सर्च अभियान लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में चलाया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 किलोमीटर तक कर दिया गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और उपलब्ध सभी सूचनाओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है.

परिजनों को अब भी सुरक्षित वापसी की उम्मीद

20 दिन बीत जाने के बावजूद मासूम का कोई सुराग नहीं मिलने से पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है. परिजन लगातार अपने बेटे की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं. स्थानीय लोग भी खोज अभियान में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और भावेश की सकुशल बरामदगी की कामना कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जब तक बच्चे का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन पूरी गंभीरता के साथ जारी रहेगा.

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