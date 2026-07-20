/सीकर दौरे के बाद रींगस पहुंचे विनोद जाखड़, भैरु बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना कर मांगा देश की समृद्धि का आशीर्वाद

Sikar News: एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सीकर दौरे के बाद देर रात रींगस स्थित प्राचीन भैरु बाबा मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की. उन्होंने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि व शांति की कामना की. मंदिर समिति और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.



Sikar News: एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने सीकर दौरे के बाद देर रात रींगस स्थित प्राचीन भैरु बाबा मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की. उन्होंने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि व शांति की कामना की. मंदिर समिति और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.

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छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने देर रात सीकर जिले के रींगस स्थित प्राचीन भैरु बाबा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए. उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर प्रदेश और देश में सुख-समृद्धि, शांति तथा खुशहाली की कामना की.

मंदिर में पूजा-अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुई. मंदिर के पुजारी हरीश गुर्जर और शंकर लाल गुर्जर ने धार्मिक अनुष्ठान करवाया. दर्शन के उपरांत मंदिर परिसर में मंदिर समिति के पदाधिकारियों और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विनोद जाखड़ का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया.

जानकारी के अनुसार, विनोद जाखड़ 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीकर आए थे. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे देर रात रींगस पहुंचे और भैरु बाबा के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया.

इस दौरान एनएसयूआई के पदाधिकारी देव पलसानिया, शिवदयाल बाजिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

विनोद जाखड़ की शैक्षणिक योग्यता और राजनीतिक सफर

विनोद जाखड़ ने अपनी उच्च शिक्षा के तहत राजनीति विज्ञान (पॉलिटिकल साइंस) में बीए (BA) की डिग्री हासिल की है. इसके बाद उन्होंने साल 2017 में समाजशास्त्र (सोशियोलॉजी) विषय से एमए (MA) की पढ़ाई पूरी की. शैक्षणिक रूप से सक्रिय रहते हुए फिलहाल वह राजस्थानी भाषा (लैंग्वेज) में एमए कर रहे हैं.

छात्र राजनीति का अनुभव

विनोद जाखड़ राजस्थान की छात्र राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं. साल 2014 में उन्हें राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष चुना गया था. इसके बाद, साल 2018 में हुए राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के दौरान उन्होंने एनएसयूआई (NSUI) से टिकट की दावेदारी पेश की थी, हालांकि उस समय उन्हें टिकट नहीं मिल सका था.

एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में करीब 15 संभावित उम्मीदवारों के व्यक्तिगत इंटरव्यू लिए थे, जिनमें विनोद जाखड़ भी शामिल थे. इस दौरान एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार भी वहां मौजूद रहे.