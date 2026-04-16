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सीकर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत

Rajasthan Crime: सीकर के करड़ गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया. विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद अस्पताल के बाहर मृतक के परिजन एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 16, 2026, 06:28 PM|Updated: Apr 16, 2026, 06:28 PM
सीकर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक व्यक्ति की मौत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के सीकर जिले के दांतारामगढ़ थाना इलाके के करड़ गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया. विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान करड़ गांव निवासी श्योजीराम के रूप में हुई है. घटना की सूचना पर दातारामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका माई ना कर मृतक के शव को खाचरियावास सीएससी की मोर्चरी में रखवाया गया.

वहीं घटना के बाद अस्पताल के बाहर मृतक के परिजन एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस के आला अधिकारी धरने पर बैठे लोगों से समझा इसका प्रयास कर रहे हैं. मृतक श्योजीराम के भाई मूलचंद ने पुलिस को परिवाद देकर बताया कि बीती रात करीब 1 बजे तीन ट्रैक्टर ट्राली और मोटरसाइकिल पर सवार होकर करीब एक दर्जन लोग उनके रिहायशी घर व जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए.

आवाज सुनकर श्योजीराम घर से बाहर आया और कब्जा करने आए लोगों को मना किया, तो सभी लोगों ने श्योजीराम को जमीन पर पटक कर लातों और लाठियों से मारपीट करना शुरू कर दिया. लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे. परिवादी मूलचंद ने आरोपियों पर श्योजीराम का गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

परिवार ने बताया कि आरोपी पहले भी दो बार काश्त की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर चुके थे, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी. जिसमें पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की. जिसके चलते अब जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है. फिलहाल मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अस्पताल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इधर दांतारामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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