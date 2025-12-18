Zee Rajasthan
पत्थर से भरी ट्रॉली और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत, एक की मौके पर मौत, दो घायल

Sikar Accident: सीकर जिले में श्रीमाधोपुर इलाके के थोई थाना अंतर्गत लोहरवाड़ा-कांवट राजमार्ग पर देर शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 18, 2025, 11:26 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 11:26 PM IST

पत्थर से भरी ट्रॉली और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत, एक की मौके पर मौत, दो घायल

Sikar Accident: राजस्थान के सीकर जिले में श्रीमाधोपुर इलाके के थोई थाना अंतर्गत लोहरवाड़ा-कांवट राजमार्ग पर देर शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया. पत्थरों से भरी ट्रॉली और बोलेरो कार की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो तेज रफ्तार में कांवट की ओर जा रही थी. इसी दौरान सामने चल रही पत्थरों से भरी ट्रॉली से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और वाहन में सवार युवक अंदर ही फंस गए.

हादसे की जानकारी मिलते ही थोई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल कांवट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया.

डॉ. महेंद्र महला ने बताया कि जुगलपुरा निवासी सचिन सैनी (23) की मौके पर ही मौत हो चुकी थी. वहीं गंभीर रूप से घायल सौरभ यादव (25) निवासी कालियावास की हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया. तीसरे घायल सुनील सैनी (25) को प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती किया गया है.

सीकर जिले के रींगस क्षेत्र के दादिया रामपुरा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर में नकदी व गहने चोरी कर लिए. चोर अलमारी का लॉक तोड़कर कीमती सामान ले उड़े. सुबह घटना का पता चलने पर पीड़ित प्रभु दयाल कुमावत ने पुलिस को सूचना दी. सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर ग्रामीणों से जानकारी ली. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया.

