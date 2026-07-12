Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /सीकर में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू, 49 केंद्रों पर 14,870 अभ्यर्थी दे रहे एग्जाम

सीकर में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू, 49 केंद्रों पर 14,870 अभ्यर्थी दे रहे एग्जाम

RPSC Senior Teacher Exam: सीकर जिले में RPSC की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है. जिले के 49 परीक्षा केंद्रों पर कुल 14,870 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा के लिए सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर, उड़नदस्ते, वीडियोग्राफर और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं.

Edited byAnsh RajReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 12, 2026, 12:29 PM|Updated: Jul 12, 2026, 12:29 PM
सीकर में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू, 49 केंद्रों पर 14,870 अभ्यर्थी दे रहे एग्जाम
Image Credit: RPSC Senior Teacher ExamSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा सीकर जिले में शुरू हो गई है. जिले में बनाए गए 49 परीक्षा केंद्रों पर कुल 14,870 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. पहले दिन सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की आवाजाही देखने को मिली.


सुबह 8 बजे से शुरू हुई अभ्यर्थियों की एंट्री

Add Zee News as a Preferred Source

रविवार सुबह 8 बजे से परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया. परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षार्थियों की जांच की गई. जांच पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया.

प्रशासन ने परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश बंद करने के निर्देशों की सख्ती से पालना कराई. सुबह की पारी के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को केंद्र में एंट्री नहीं मिली. प्रशासन ने पहले ही परीक्षार्थियों से समय से पूर्व केंद्र पर पहुंचने की अपील की थी.


49 परीक्षा केंद्रों पर 14,870 अभ्यर्थी

सीकर जिले में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए कुल 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 27 सरकारी और 22 निजी विद्यालय शामिल हैं. इन केंद्रों पर कुल 14,870 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं.

बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. यातायात और परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं.


81 सुपरवाइजर और 17 कोऑर्डिनेटर तैनात

परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. जिले में 81 सुपरवाइजर और 17 कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं. इसके अलावा उड़नदस्ते भी परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं.


प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो वीडियोग्राफर और दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. वीडियोग्राफी के जरिए परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है. वहीं पुलिसकर्मी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं.


जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में मिली एंट्री

परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की जांच के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया. प्रशासन की ओर से परीक्षा से जुड़े नियमों और राजस्थान लोक सेवा आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना कराई जा रही है.

अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी समस्या की स्थिति में प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की अपील भी की गई है.


17 जुलाई तक चलेगी भर्ती परीक्षा

RPSC के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 12 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित की जाएगी. 15 जुलाई को छोड़कर अन्य दिनों में परीक्षा दो पारियों में होगी.

संस्कृत और अंग्रेजी विषय की पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी. वहीं अन्य विषयों की पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.


पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई परीक्षा

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पहले दिन सीकर के सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू रहीं. प्रशासन और पुलिस की निगरानी के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई. आगामी दिनों में भी विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

सराफा बाजार में हलचल! सोना हुआ महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें ताजा रेट

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजस्थान ऊर्जा विभाग में बड़ा फेरबदल, जयपुर डिस्कॉम की बदली पूरी टीम

बारां में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग गंभीर घायल, सभी जिला अस्पताल रेफर

पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

Nagaur News: खेत से थाने तक घसीटा गया बुजुर्ग किसान, पुलिस पर गंभीर आरोप

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

बेटी की मौत पर न्याय मांग रहे परिवार का BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना, मदन राठौड़ ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, 4.15 लाख अभ्यर्थी, 1200+ केंद्र और 14 विषय; यहां पढ़ें पूरी गाइड

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

राजस्थान में मानसून पर लगा ‘EMERGENCY BREAK’! 7 दिनों तक बारिश गायब, अब भीषण गर्मी करेगी टॉर्चर

मां के कत्ल का आरोपी बेटा पहुंचा कोर्ट, राजवीर को 1 दिन की पुलिस रिमांड, अब खुलेगा हत्या का राज

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

डूंगरपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल! एक साथ 289 पुलिसकर्मियों के तबादले, कई थानों को मिले नए थानाधिकारी

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

बूढ़ी मां को ऑन द स्पॉट दिलाया न्याय, चौमूं के SDM आशीष शर्मा का वीडियो वायरल

नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

झालावाड़ में शादी नहीं कराई तो भतीजे ने कर दी ताऊ की हत्या, धारदार गंडासी किया हमला

Video: उदयपुर में पेट्रोल संकट की अफवाह, पंपों पर जुटी तगड़ी भीड़

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा बदलाव, 11 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

TAGS:
Sikar News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू, 49 केंद्रों पर 14,870 अभ्यर्थी दे रहे एग्जाम
Sikar News
2
Rajasthan News
3
Jodhpur news
4
Dungarpur news
5
Jodhpur International Airport