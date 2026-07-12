/सीकर में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू, 49 केंद्रों पर 14,870 अभ्यर्थी दे रहे एग्जाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा सीकर जिले में शुरू हो गई है. जिले में बनाए गए 49 परीक्षा केंद्रों पर कुल 14,870 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. पहले दिन सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की आवाजाही देखने को मिली.



सुबह 8 बजे से शुरू हुई अभ्यर्थियों की एंट्री

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रविवार सुबह 8 बजे से परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया. परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षार्थियों की जांच की गई. जांच पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया.

प्रशासन ने परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश बंद करने के निर्देशों की सख्ती से पालना कराई. सुबह की पारी के लिए अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को केंद्र में एंट्री नहीं मिली. प्रशासन ने पहले ही परीक्षार्थियों से समय से पूर्व केंद्र पर पहुंचने की अपील की थी.



49 परीक्षा केंद्रों पर 14,870 अभ्यर्थी

सीकर जिले में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए कुल 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 27 सरकारी और 22 निजी विद्यालय शामिल हैं. इन केंद्रों पर कुल 14,870 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं.

बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं. यातायात और परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं.



81 सुपरवाइजर और 17 कोऑर्डिनेटर तैनात

परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. जिले में 81 सुपरवाइजर और 17 कोऑर्डिनेटर तैनात किए गए हैं. इसके अलावा उड़नदस्ते भी परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं.



प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो वीडियोग्राफर और दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. वीडियोग्राफी के जरिए परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है. वहीं पुलिसकर्मी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं.



जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में मिली एंट्री

परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की जांच के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया. प्रशासन की ओर से परीक्षा से जुड़े नियमों और राजस्थान लोक सेवा आयोग के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना कराई जा रही है.

अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं. किसी भी समस्या की स्थिति में प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम से संपर्क करने की अपील भी की गई है.



17 जुलाई तक चलेगी भर्ती परीक्षा

RPSC के परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 12 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित की जाएगी. 15 जुलाई को छोड़कर अन्य दिनों में परीक्षा दो पारियों में होगी.

संस्कृत और अंग्रेजी विषय की पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी. वहीं अन्य विषयों की पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.



पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई परीक्षा

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पहले दिन सीकर के सभी केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुचारू रहीं. प्रशासन और पुलिस की निगरानी के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई. आगामी दिनों में भी विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और आयोग द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है.

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