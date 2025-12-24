Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर पुलिस के हत्थे चढ़ी लूटेरी दुल्हन, चार चमचों को भी किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहे थे रडार पर

Sikar Looteri Dulhan: सीकर जिले के पाटन थाना पुलिस ने सनसनीखेज सफलता हासिल की है. पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दुल्हन सहित गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Dec 24, 2025, 08:01 AM IST | Updated: Dec 24, 2025, 08:01 AM IST

Trending Photos

कैसे बनेगी फार्मर आईडी? जिससे मिलेंगे पीएम किसान योजना के पैसे, जानें पूरा प्रोसेस
7 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

कैसे बनेगी फार्मर आईडी? जिससे मिलेंगे पीएम किसान योजना के पैसे, जानें पूरा प्रोसेस

क्रिसमस से पहले राजस्थान के सर्राफा बाजार में मचा हाहकार, सोना-चांदी के भाव में आया तगड़ा उछाल, जानें गोल्ड सिल्वर के ताजा रेट
5 Photos
Jaipur Gold Silver Price

क्रिसमस से पहले राजस्थान के सर्राफा बाजार में मचा हाहकार, सोना-चांदी के भाव में आया तगड़ा उछाल, जानें गोल्ड सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान के 14 जिलों में भयंकर ठंड को लेकर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में भारी से अति भारी कोहरे और शीतलहर को लेकर वार्निंग जारी
10 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 14 जिलों में भयंकर ठंड को लेकर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में भारी से अति भारी कोहरे और शीतलहर को लेकर वार्निंग जारी

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी बेसन वाली भिंडी, जानें रेसिपी और फायदें
7 Photos
Besan Wali Bhindi

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी बेसन वाली भिंडी, जानें रेसिपी और फायदें

सीकर पुलिस के हत्थे चढ़ी लूटेरी दुल्हन, चार चमचों को भी किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहे थे रडार पर

Rajasthan Crime News: सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के पाटन पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दुल्हन सहित गिरोह के पाँच सदस्यों को गिरफ्तार कर एक संगठित ठगी नेटवर्क का खुलासा किया है. आरोपी लंबे समय से पुलिस की रडार पर थे.

यह कार्रवाई आईजी जयपुर रेंज एच.जी.आर. सुहास एवं एसपी सीकर प्रवीण नायक नुनावत के निर्देशन में, एएसपी नीमकाथाना लोकेश मीणा तथा वृताधिकारी सुशील मान के सुपरविजन में की गई.थानाधिकारी रमेश मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने तकनीकी एवं आसूचना विश्लेषण के आधार पर 23 दिसंबर 2025 को आरोपियों को दबोच लिया.

थाना अधिकारी रमेश मीणा ने बताया कि परिवादी कृष्ण कुमार यादव से दिल्ली निवासी महिला की शादी तय कर ढाई लाख लाख रुपये की रकम वसूल की गई. शादी के बाद आरोपी गांव पहुंचे और महिला को कभी बेटी तो कभी पत्नी बताकर 10 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे.राशि नहीं देने पर आरोपियों ने अपहरण व बलात्कार जैसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पीड़ित द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह को गिरफ्तार कर लिया.गिरफ्तार आरोपीयों में शबाना बेगम (31) निवासी दिल्ली/वेस्ट बंगाल,सकीला बानो (50) दिल्ली,जैरूदीन (53) दिल्ली,दिलबर हुसैन (33) दिल्ली,मोहम्मद आमिर (30) दिल्ली शामिल हैं.पुलिस द्वारा आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में गिरोह के अन्य राज्यों में भी सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस को इस गिरोह से जुड़े और मामलों के खुलासे की उम्मीद है.

Tags

Trending news