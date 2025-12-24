सीकर पुलिस के हत्थे चढ़ी लूटेरी दुल्हन, चार चमचों को भी किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहे थे रडार पर

Rajasthan Crime News: सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के पाटन पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दुल्हन सहित गिरोह के पाँच सदस्यों को गिरफ्तार कर एक संगठित ठगी नेटवर्क का खुलासा किया है. आरोपी लंबे समय से पुलिस की रडार पर थे.

यह कार्रवाई आईजी जयपुर रेंज एच.जी.आर. सुहास एवं एसपी सीकर प्रवीण नायक नुनावत के निर्देशन में, एएसपी नीमकाथाना लोकेश मीणा तथा वृताधिकारी सुशील मान के सुपरविजन में की गई.थानाधिकारी रमेश मीणा के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने तकनीकी एवं आसूचना विश्लेषण के आधार पर 23 दिसंबर 2025 को आरोपियों को दबोच लिया.

थाना अधिकारी रमेश मीणा ने बताया कि परिवादी कृष्ण कुमार यादव से दिल्ली निवासी महिला की शादी तय कर ढाई लाख लाख रुपये की रकम वसूल की गई. शादी के बाद आरोपी गांव पहुंचे और महिला को कभी बेटी तो कभी पत्नी बताकर 10 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने लगे.राशि नहीं देने पर आरोपियों ने अपहरण व बलात्कार जैसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now