यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोले- वसुंधरा राजे का बयान राजनीति का हिस्सा, भाग्य और सितारा ऊपर-नीचे होता रहता है

Jhabar Singh Kharra: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर रहे. यूडीएच मंत्री खर्रा ने सीकर शहर के महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में सैनी जागृति संस्थान की ओर से आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में शिरकत की. महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया.



जयंती समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी अर्धांगिनी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा, समाज सुधार और विशेष कर महिला शिक्षा उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाई है. आज युवाओं और विद्यार्थी वर्ग को उनके आदर्शों को अपनाते हुए शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए.



समारोह को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि महापुरुष और युगपुरुष किसी एक समाज के नहीं होते हैं. ऐसे में उन्हें किसी भी बंधन में बांधना उनके प्रति घोर अन्याय होगा, इसलिए उन्हें संपूर्ण मानव समाज की धरोहर मानते हुए उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए थी महापुरुषों और योग्य पुरुषों को सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी. इस दौरान सांसद अमराराम, पूर्व विधायक रतन जलधारी, पूर्व जिला अध्यक्ष कमल सिखवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी सहित सैनी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



पूर्व मख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अपने आप को नहीं बचा सकने के बयान पर बोलते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यह तो राजनीति में चलता रहता है कि कब किसका भाग्य उदय होता है और कब किसका सितारा थोड़ा मंद पड़ता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा चंचल क्षेत्र है जिसमें उम्मीद सब करते हैं लेकिन सफलताएं बहुत कम को मिलती हैं.



मुख्यमंत्री के किसानों के खेतों 20- 25 दिन काम करने के बयान के बाद प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली द्वारा किसानों का अपमान करने के बयान पर पलटवार करने के बजाय यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किसानों के फसल के बुवाई से फसल कटाई तक के समय के अलग-अलग चरणों की बात बोलते हुए स्पष्ट जवाब नहीं दिया. केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा किसानों के कृषि लोन माफ नहीं करने के बयान पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा मंत्री खर्रा कि एक समय था जब किसानों को 15% तक ऋण का ब्याज देना पड़ता था लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेई सरकार आई तो कृषि ऋण का ब्याज 7% तक कर दिया गया और किसान क्रेडिट कार्ड भी लागू किया गया.

इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेई ने एक प्रस्ताव और लागू किया कि जो किसान समय पर कृषि ऋण चुकाएगा उसका 3% ब्याज का पैसा भारत सरकार उसके ऋण खाते में जमा कराएगी. जिसके चलते ही किसानों को करीब 4% ब्याज दर पर कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड से मिल जाता था. इसके बाद राजस्थान में वसुंधरा सरकार के समय किसानों को जो अल्पकालीन ऋण मिलता था उसे भी वसुंधरा सरकार के समय ब्याज मुक्त कर दिया गया था और किसानों को 1 साल में 1 लाख तक का अल्पकालीन फसली ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जाने लगा.

उन्होंने कहा कि किसान के हित में आजादी से लेकर अब तक किसान कल्याण के जितने भी काम हुए हैं वह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान हुए है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय अगर कोई ऐसा कल्याणकारी कार्य हुआ हो या एक वामपंथी लोग जो अपने आपको किसानों और मजदूरों का मसीहा मानते हैं उनके एक नेता भारत सरकार में केंद्र कैबिनेट में कृषि मंत्री भी रहे है, उनके कालखंड का कोई ऐसा निर्णय हो तो हमें बता दें.



प्रदेश में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद फसल खराबे की गिरदावरी और मुआवजे के सवाल पर बोलते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कि कांग्रेस पर निशाना चाहते हुए कहा कि एक दौर था जब 50 फ़ीसदी से ज्यादा खराबा होने पर किसानों को कुछ मुआवजा मिल पाता था. उसके बाद एक दौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आया और अब 33% खराबे पर किसानों मुआवजा मिलता है और उस समय जो मुआवजा राशि मिलती थी उसमें बढ़ोतरी भी की गई है. उन्होंने कहा फसल खराबे के बाद गिरदावरी चालू है और दो तरह से किसानों के फसल खराबे की गिरदावरी की जा रही है. एक सरकारी स्तर पर और दूसरे किसान आधुनिक तकनीकी का सहारा लेकर अपने मोबाइल के माध्यम से ऐप पर अपने खेत की गिरदावरी कर अपलोड कर सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!