सीकर में अचानक बढ़ा प्रदूषण, जहरीली हवा के चलते बिगड़ी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत

Sikar News: शहर के औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के इलाके शांतिनगर में शनिवार को टॉक्सिक गैस और प्रदूषण बढ़ने से देर शाम को दो दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिसमें आज सुबह तक सब की हालत सामान्य है.

जानकारी के अनुसार, सीकर शनिवार देर रात को अचानक बढ़े प्रदूषण से बीमार हुए बच्चों और लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है.​​ अस्पताल में भर्ती अधिकांश बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई,जबकि कुछ को ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है.बताया जा रहा है कि सीकर के शांति नगर औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हवा में धुआं और बदबू जैसा फैलने लगा, जिसे लोगों ने शुरू में कोहरा या सामान्य धुआं समझकर नज़रअंदाज़ कर दिया.​​

कुछ ही देर में कई लोगों को तेज खांसी, सीने में जलन, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.​ एलबीएस स्कूल और नजदीकी बस्तियों से करीबन 20 से अधिक बच्चे और 10 से पंद्रह स्थानीय लोग बीमार हुए और उन्हें तत्काल रात की राजकीय एसके अस्पताल लाया गया.​

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डॉक्टर शिवपाल सिंह के अनुसार, लगभग 15 बच्चे और कुल मिलाकर करीब 22 लोग सांस लेने में दिक्कत और अन्य लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंचे.​​ महिलाओं और बुजुर्गों पर भी प्रदूषित हवा का असर ज्यादा देखा गया, हालांकि सभी की स्थिति नियंत्रण में है और किसी की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही.​एसके अस्पताल में देर रात तक डॉक्टरों की टीम तैनात रही और प्रभावित बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट व नेब्युलाइज़र से इलाज दिया गया.​​ सूचना के बाद अतिरिक्त कलक्टर रतन लाल स्वामी और पुलिस के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से इलाज तथा मरीजों की स्थिति की जानकारी ली, अतिरिक्त कलेक्टर रतन लाल स्वामी ने बताया कि सभी की स्थिति नार्मल है और इस मामले के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और इस इलाके के सैंपल लिए जा रहे हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही जिम्मेदारी तय होगी.​

बच्चों ने सांस लेने में शिकायत की

एल बी एस स्कूल की निदेशक सरोज कुमारी ने बताया कि शनिवार देर शाम को अचानक बच्चों ने सांस लेने में शिकायत की. इसके बाद तत्काल सभी को अस्पताल लाया गए. वही बताया जा रहा है कि इस इलाके में फैक्ट्री है, जहां धुंआ निकलता रहता है. इसके अलावा इस इलाके के पुराने कपड़ों से केमिकल मिलाकर तांबा और अन्य धातु अलग की जाती है. संभावना जताई जा रही है कि इन्हीं कारणों के चलते भी प्रदूषण बढ़ा और कई तरह की गैस बनी जिसके चलते समस्या पैदा हुई. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-