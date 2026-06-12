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स्मार्ट मीटर बदलने गए कर्मचारी का तोड़ डाला हाथ, सीकर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला

Rajasthan crime: सीकर में स्मार्ट मीटर बदलने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि विरोध के दौरान कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक कर्मचारी का हाथ टूट गया.

Edited byAnsh RajReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 12, 2026, 11:41 AM|Updated: Jun 12, 2026, 11:41 AM
स्मार्ट मीटर बदलने गए कर्मचारी का तोड़ डाला हाथ, सीकर में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला
Image Credit: AI Generated

Sikar Crime News: सीकर शहर में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. स्मार्ट मीटर बदलने के लिए गए कर्मचारियों पर कथित रूप से हमला कर दिया गया, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर उद्योग नगर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.


अधिकारियों के निर्देश पर पहुंचे थे कर्मचारी

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीकर जिले के कटराथल निवासी ओमप्रकाश मील अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं. ओमप्रकाश ने उद्योग नगर थाना में दी गई रिपोर्ट में बताया कि वह अपने विभागीय अधिकारियों के आदेश पर स्मार्ट मीटर बदलने के कार्य के लिए वंदे मातरम चौक, गली नंबर-1, राधाकिशनपुरा क्षेत्र में पहुंचे थे. उनके साथ स्मार्ट मीटर कर्मचारी किशोर और अंकित भी मौजूद थे.


मीटर बदलने के दौरान हुआ विवाद

रिपोर्ट के अनुसार, जब कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुराने मीटर को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य कर रहे थे, तभी वहां मौजूद जगदीश प्रसाद यादव, विजय कुमार यादव और एक महिला ने कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी. स्थिति को बिगड़ता देख ओमप्रकाश और अन्य कर्मचारी घर के बाहर आ गए, लेकिन विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ.


लोहे की पाइप से हमला, कर्मचारी घायल

आरोप है कि इसके बाद तीनों आरोपियों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया. हमले के दौरान लोहे की पाइप और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया. मारपीट में टेक्निकल असिस्टेंट ओमप्रकाश मील गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया तथा शरीर से खून बहने लगा. इसके अलावा उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए और मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त हो गया.


पुलिस ने दर्ज किया मामला

ओमप्रकाश का कहना है कि वह अपने विभागीय आदेशों का पालन करते हुए सरकारी कार्य कर रहे थे, लेकिन आरोपियों ने न केवल उनके साथ मारपीट की बल्कि राजकार्य में भी बाधा उत्पन्न की. शिकायत के आधार पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटना के वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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