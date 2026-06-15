/प्री-मानसून की पहली बारिश में डूबा लक्ष्मणगढ़, नगरपालिका के दावों की खुली पोल

Sikar News: सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह से चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के कारण लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई. बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे, जिससे मौसम सुहावना हो गया. हालांकि, इस प्री-मानसून बारिश ने नगरपालिका प्रशासन की तैयारियों और दावों की हकीकत भी सामने ला दी.



आधे घंटे की बारिश में जलमग्न हुईं सड़कें

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करीब 30 मिनट तक हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. एसडीएम रोड, नवलगढ़ रोड, पक्की क्षेत्र सहित कई प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया और सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं. बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई दोपहिया वाहन पानी में फंस गए, जबकि पैदल चलने वाले लोगों को भी आवागमन में दिक्कतें झेलनी पड़ीं.



नगरपालिका के दावों पर उठे सवाल

मानसून सीजन से पहले नगरपालिका प्रशासन ने शहर में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और नालों की सफाई कराने के बड़े-बड़े दावे किए थे. प्रशासन का कहना था कि इस बार बारिश के दौरान शहर के निचले इलाकों और बाजारों में जलभराव की समस्या नहीं होगी. लेकिन मानसून शुरू होने से पहले ही हुई इस प्री-मानसून बारिश ने उन सभी दावों की पोल खोलकर रख दी.



स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि केवल आधे घंटे की बारिश में ही यह स्थिति बन गई है, तो आगामी मानसून के दौरान हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं. लोगों ने प्रशासन से जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है.



आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में प्री-मानसून गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. ऐसे में यदि समय रहते नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर नहीं बनाया गया तो शहर के कई हिस्सों में जलभराव और आवागमन की समस्या और बढ़ सकती है. रविवार को हुई बारिश ने साफ संकेत दे दिए हैं कि मानसून से पहले प्रशासन को अपनी तैयारियों की दोबारा समीक्षा करने की आवश्यकता है.

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