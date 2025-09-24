Zee Rajasthan
खाटूश्यामजी में दशहरा महोत्सव की तैयारी शुरू, 60 फीट रावण के पुतले का होगा दहन

Sikar News: जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में नवीन दशहरा समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाला भव्य दशहरा महोत्सव 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा. मीडिया प्रभारी सीताराम मर्मी ने बताया आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष पप्पू शर्मा के सानिध्य में पोस्टर का विमोचन किया गया. समिति अध्यक्ष पप्पू शर्मा ने बताया कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 24, 2025, 01:04 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 01:04 PM IST

खाटूश्यामजी में दशहरा महोत्सव की तैयारी शुरू, 60 फीट रावण के पुतले का होगा दहन

रावण टीले पर इस बार 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है वहीं कुंभकरण व मेघनाथ के भी विशाल पुतले आकर्षण का केंद्र रहेंगे. कलाकार रावण सहित अन्य पुतलों को सजाने में जुटे हैं. आकर्षण बढ़ाने के लिए रंग-बिरंगी लाइटों का विशेष प्रयोग किया जाएगा. दशहरा मैदान के मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व झांकियों का प्रदर्शन होगा.

राम-रावण युद्ध के दृश्य मंचित किए जाएंगे

मुख्य बाजार स्थित राम-लक्ष्मण मंदिर से राम सेना और रावण सेना की भव्य शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रावण टीले तक पहुंचेगी. शोभायात्रा में राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित अनेक झांकियां इस बार नरसिम्हा की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी. वहीं रावण शाही रथ पर सवार होकर नगरवासियों का ध्यान आकर्षित करेगा. दशहरा मैदान में राम-रावण युद्ध के दृश्य मंचित किए जाएंगे. इसके बाद क्रमशः मेघनाथ व कुंभकरण के पुतलों का दहन किया जाएगा.

अंत में भगवान श्रीराम द्वारा रावण के पुतले का अग्निबाण से दहन किया जाएगा. इस दौरान आतिशबाजी से आकाश जगमगा उठेगा. रावण दहन के बाद राम विजय जुलूस मुख्य बाजार पहुंचेगा. रातभर नरसिंह लीला में भगवान के 24 अवतारों की लीला का मंचन होगा तथा झांकियों के माध्यम से भक्तों का मनोरंजन किया जाएगा.

60 फीट ऊंचा रावण का पुतला

मेले का मुख्य आकर्षण 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला रहेगा, जिसका दहन देखने के लिए कस्बे और आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे.इस दौरान शिक्षाविद् दीनदयाल शर्मा, चांद खां,लक्ष्मी नारायण सैन, संजय सोनी, मुकेश सैन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

60 फीट ऊंचा रावण का पुतला

मेले का मुख्य आकर्षण 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला रहेगा, जिसका दहन देखने के लिए कस्बे और आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे.इस दौरान शिक्षाविद् दीनदयाल शर्मा, चांद खां,लक्ष्मी नारायण सैन, संजय सोनी, मुकेश सैन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे.

