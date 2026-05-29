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राहुल गांधी से मिलने पहुंचे नीट छात्र प्रदीप माहिच के परिजन, साथ दिखा हिस्ट्रीशीटर !

Sikar News : सीकर के प्रदीप माहिच खुदकुशी मामले में पीड़ित परिवार राहुल गांधी से मिला था. इस मुलाकात के दौरान हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया की मौजूदगी अब चर्चा का विषय बनी है. विनोद जाखड़ का कहना है कि हमें बता नहीं था की परिवार में कोई हिस्ट्रीशीटर है तो वहीं प्रदीप माहिच ने खुद पर दर्ज मामलों को झूठा बताया है.


 

Edited byAshok singh shekhawatReported byAshok singh shekhawat
Published: May 29, 2026, 10:48 AM|Updated: May 29, 2026, 10:48 AM
राहुल गांधी से मिलने पहुंचे नीट छात्र प्रदीप माहिच के परिजन, साथ दिखा हिस्ट्रीशीटर !
Image Credit: Sikar News

Sikar News : सीकर में नीट परीक्षा विवाद के बाद सुसाइड करने वाले छात्र प्रदीप माहिच के परिवार की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई मुलाकात अब नए विवाद और चर्चाओं का कारण बन गई है. इस मुलाकात में सीकर का एक हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया भी मौजूद था, जिस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और राजकार्य में बाधा समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं.

परिवार का आरोप NEET रद्द होने पर बेटे ने किया सुसाइड

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जानकारी के अनुसार झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी क्षेत्र निवासी प्रदीप माहिच सीकर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था. वह अपनी बहन बबीता के साथ किराए के मकान में रहता था. परिवार का आरोप है कि नीट परीक्षा रद्द होने से प्रदीप मानसिक रूप से काफी आहत हो गया था. इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या कर ली. हालांकि पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था. परिजनों के अनुसार प्रदीप का यह तीसरा प्रयास था और इस बार उसके 650 से अधिक अंक आने की उम्मीद थी. परीक्षा रद्द होने की खबर से वह बेहद निराश हो गया था. घटना के बाद परिवार ने सीकर के एसके अस्पताल में 26 घंटे से अधिक समय तक धरना भी दिया था और मामले में न्याय की मांग भी की थी.

राहुल गांधी से मिला था पीड़ित परिवार

हाल ही में कुछ दिन पहले एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी परिवार से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान विनोद जाखड़ ने मृतक छात्र प्रदीप के पिता राजेश माहिच की फोन पर राहुल गांधी से बातचीत भी करवाई थी. इसके बाद 26 मई मंगलवार देर रात एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने मृतक छात्र प्रदीप के पिता को फोन कर दिल्ली बुलाया. इसके बाद में दिल्ली में हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात में प्रदीप के पिता राजेश माहिच, बहन बबीता, चचेरा भाई विजेंद्र माहिच, श्रवण कांटीवाल और सीकर का हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया भी मौजूद था. बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक राहुल गांधी ने परिवार से बातचीत की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया. परिवार के अनुसार राहुल गांधी ने प्रदीप की बहन बबीता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बबीता मेरी भी बहन है. प्रदीप के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा.

अगर इस सरकार में न्याय नहीं मिला तो हमारी सरकार आने पर जरूर इंसाफ दिलाएंगे.

कौन है ये हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया ?

हालांकि पूरे घटनाक्रम में हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है. जानकारी के अनुसार राजेश जोया सीकर कोतवाली थाना सहित अन्य थाना क्षेत्र में मामले दर्ज है और उस पर वर्ष 2004 से 2024 तक करीब 14 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें हत्या का प्रयास, मारपीट, राजकार्य में बाधा सहित कई गंभीर मामले शामिल बताए जा रहे हैं. उसका नाम रोहित गोदारा गैंग से भी जोड़ा गया था.

हमें जानकारी नहीं थी की परिवार में कोई हिस्ट्रीशीटर- विनोद जाखड़

वहीं इस मामले में विनोद जाखड़ का कहना है कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि परिवार के साथ आया कोई व्यक्ति हिस्ट्रीशीटर है. उनके अनुसार परिवार ने साथ आए लोगों को रिश्तेदार बताया था. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है और जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश की जा रही है. वही राजेश जोहिया का कहना है कि मुकदमे सारे गलत लगाएं हुए है इसमें कई मामलों में मैने हाइकोर्ट में एफआईआर को खारिज की अपील की हुई है, इसके अलावा कई मुकदमे आमजन की मांगो को लेकर किए आंदोलन के समय पुलिस ने दर्ज किए है.इस मुद्दे को भटकने का प्रयास किया जा रहा है.

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