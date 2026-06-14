/युवाओं के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरेंगे राहुल गांधी! 17 जून को कोटा में छात्रों से करेंगे संवाद

Rajasthan Politics: पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर रहे. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की. पीसीसी चीफ डोटासरा ने अपने दिल्ली दौरे के बाद आज सीकर स्थित निजी आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज अमित 17 जून को कांग्रेस पार्टी की ओर से कोटा में होने वाली विशाल छात्र संवाद एवं रैली के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि देश में मोदी सरकार में लगातार पेपर लीक, भर्ती परीक्षा में धांधली और युवाओं के सपनों के साथ विश्वास घात करने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है. कांग्रेस युवाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ का जवाब युवाओं को साथ लेकर देने का काम करेगी.



पीसीसी डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी 17 जून को कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा आयेंगे और जो कोटा में नीट की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मिलेंगे और उनके साथ में संवाद करेंगे. उन्होंने कहा कि नीट के पेपर 2024, 25, 26 तीनों साल में लगातार आउट हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं और बड़ी परेशानी में हैं.

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नौकरियां हैं नहीं और हर तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है तो ऐसे में जो बच्चे हैं, उनसे राहुल गांधी मिलकर उनकी तकलीफें सुनेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और किस तरीके की वो परेशानी झेल रहे हैं यह जानेगें. डोटासरा ने कहा आज देश के अंदर, रोजगार के लिए और नौकरियों के लिए किस तरीके से युवाओं की क्या समस्याएं हैं, जो कोचिंग्स में काम करते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, मोदी सरकार से उनको क्या आशा और अपेक्षाएं थी और कहां किस रूप में वो विफल रह गए, तो इन सारे चीजों के ऊपर राहुल गांधी कोटा में उन बच्चों से, यूथ से चर्चा करेंगे.

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प्रधानमंत्री के 12 साल के आयोजन के सवाल पर बोलते हुए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है, काम इनको करना नहीं है. 12 साल में देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया, ये तो बताओ. किस बात का कार्यक्रम कर रहे हैं? शहरों में 20 दिन का कैंप लगाएंगे, पहले भी लगाया था शहरों के अंदर कैंप, क्या हुआ? कितने पट्टे मिले? कितनी खांचा भूमि लोगों को अलॉट की गई? कितनी उनकी समस्याओं का समाधान किया? बिजली की, पानी की जो समस्याएं हैं, उनके निवारण हुए कि नहीं हुए, आज उनके ऊपर चर्चा कोई करने वाला नहीं है.



उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ​ढाई साल बीत गए, जो हमने पट्टे दिए थे आज उससे पांच गुना पैसे लग रहे हैं पट्टों के, हमारी सरकार ने जनता को पांच-पांच रुपए में पट्टे दिए थे और आज कह रहे थे कि साहब, 10 लाख पट्टे दे दिए, हम इनकी जांच करा देंगे, ये हो जाएगा. क्या हो गया जांच करा दिया? ढाई साल में अभी 10-10 पट्टे नहीं दिए हैं इन्होंने, एक-एक नगरपालिका, नगर परिषद में 10 पट्टे भी ये लोग नहीं दे पाए हैं. ​

अभी छोटी-मोटी हमने जो छूट दी थी उसका 10-20% वो भी छूट पूरी नहीं दे पाए, उनका 20% ही रिलैक्सेशन नहीं दिया? है और फिर 20 दिन के लिए क्या अभियान होगा साहब? कोई तैयारी नहीं, कोई प्रचार नहीं, किसी तरीके का कोई नहीं. डोटासरा बोले कि पहले भी जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया था तो प्रभारी मंत्री नीमकाथाना आये थे कोई अधिकारी-कर्मचारी अभियान में नहीं मिले. इसके बाद सीकर आए तो कोई अधिकार कर्मचारी नहीं मिले. उनके खिलाफ एक्शन के लिए मुख्यमंत्री को लिखा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ.

डोटासरा ने कहा कि ​आज लोग परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है. बिजली की स्थिति देख ही रहे हो, बिजली है ही नहीं. दिन में 20-20 बार कटौती हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है. किसानों के साथ में जो अन्याय कर ही रहे हैं. क्या मंत्री के साथ चलने वाले लोग इतना बड़ा भ्रष्टाचार करें, करोड़ों-करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करें और फिर मंत्री कहें कि नहीं-नहीं-नहीं हम तो किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, तो यह अब कुछ समझ के बाहर की बात है. ​

उन्होंने कहा एक मुख्यमंत्री भाजपा के कार्यक्रम में जाए, वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन राज्यपाल जा रहे हैं. कृषि मंत्री नहीं जा रहा है इतने बड़े कार्यक्रम में. तो उनकी जो अंतर्कलह है, उससे सब लोग परेशान हैं. मुख्यमंत्री जी केवल प्रधानमंत्री, अमित शाह जी के धोक-प्रणाम करने के लिए दिल्ली जाते रहते हैं. इसके अलावा दिल्ली से एक पैसा लेकर के नहीं आए, आज पूरे प्रदेश की जो हालात है वह बड़ी गंभीर हैं.

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जयपुर में संविदा कर्मी दीपक के आत्महत्या करने के सवाल पर बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार के समय संविदा कर्मियों को नियमित करने का नियम बनाया, कानून बनाया और ये उन संविदा कर्मियों को निकाल रहे हैं. नई नौकरी तो कहीं है? ही नहीं और उसकी वजह से लोग परेशान होकर के आत्महत्याएं कर रहे हैं. अब दीपक नाम के बच्चे ने भी आत्महत्या की है, कोई पूछने वाला नहीं है. मुख्यमंत्री भजनलाल को भरतपुर में देव दर्शन के लिए तो समय मिल जाता है, लेकिन उन बच्चों को पूछने के लिए नहीं जा रहे है.

कोटा के अंदर हमारी प्रसूता बहनों की मौत हो गई, अब बीकानेर के अंदर किस तरीके से किडनियां फेल हो गई और स्वास्थ्य मंत्री क्या? कह रहा है? ''नाचते-गाते आई थी क्या? नाचते-गाते आई थी क्या?'' ​तो मतलब इस तरीके से जो असंवेदनशील जो रवैया है? इस सरकार का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, उससे लोग परेशान हो चुके हैं. इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनललिस्ट गोविंद पटेल सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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