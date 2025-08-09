भाई को राखी बांधने पीहर जा रही थी बुजुर्ग महिला, रास्ते में हो गया कांड

Rajasthan Accident: राजस्थान के नीमकाथाना में आज रक्षा बंधन पर राखी बांधने जा रही बुजुर्ग महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई. महिला की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.
Rajasthan Accident: राजस्थान में सीकर जिले के नीमकाथाना में आज रक्षा बंधन पर राखी बांधने जा रही बुजुर्ग महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, हंसामपुर की रहने वाली गीता देवी अपने बेटे रामावतार के साथ बाइक पर सवार होकर अपने पीहर मावंडा अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी.
इस चूहा की ढाणी के पास अचानक महिला बाइक से गिर गई. महिला को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर नीमकाथाना के लिए रेफर किया गया.
परिजन महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. बाद में परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए ले गए.
देश के जिन शहीदों की शहादत के बदले हम आज हर त्यौहार और पर्व को हंसी खुशी मनाते हैं. वहीं देशवासी और परिजन भी शहीदों को त्यौहारों पर याद करना नहीं भूलते हैं. ऐसा ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व रक्षाबंधन पर आज सीकर जिले के गांव दादिया रामपुरा में देखने को मिला.
जहां 11 मार्च 2016 को सियाचिन में शहीद हुए अपने भाई नाथूराम महला को राखी बांधने के लिए उनकी दोनों बहनें प्रेम और बबीता दादिया रामपुरा पहुंची और उनकी प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. हालांकि शहीद भाई की प्रतिमा मुंह से तो आज उन बहनों से कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन उनकी शहादत ने बहनों को इतना विश्वास जरूर दिलाया कि देश का हर भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे
