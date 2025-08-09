Zee Rajasthan
mobile app

भाई को राखी बांधने पीहर जा रही थी बुजुर्ग महिला, रास्ते में हो गया कांड

Rajasthan Accident: राजस्थान के नीमकाथाना में आज रक्षा बंधन पर राखी बांधने जा रही बुजुर्ग महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई. महिला की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 09, 2025, 23:13 IST | Updated: Aug 09, 2025, 23:13 IST

Trending Photos

राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

₹10K से कम में 5 शहर, 3 दिन, और अनगिनत यादें, राजस्थान का बजट-फ्रेंडली सफर!
7 Photos
rajasthan tourism

₹10K से कम में 5 शहर, 3 दिन, और अनगिनत यादें, राजस्थान का बजट-फ्रेंडली सफर!

राजस्थानी तड़का जो कुंदरू को बना दे लाजवाब — एक बार खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे!
7 Photos
Rajasthan famous dish

राजस्थानी तड़का जो कुंदरू को बना दे लाजवाब — एक बार खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे!

रक्षाबंधन पर यात्रा करने वाले सावधान! राजस्थान के इन जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weathaer update

रक्षाबंधन पर यात्रा करने वाले सावधान! राजस्थान के इन जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी

भाई को राखी बांधने पीहर जा रही थी बुजुर्ग महिला, रास्ते में हो गया कांड

Rajasthan Accident: राजस्थान में सीकर जिले के नीमकाथाना में आज रक्षा बंधन पर राखी बांधने जा रही बुजुर्ग महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, हंसामपुर की रहने वाली गीता देवी अपने बेटे रामावतार के साथ बाइक पर सवार होकर अपने पीहर मावंडा अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी.

इस चूहा की ढाणी के पास अचानक महिला बाइक से गिर गई. महिला को आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर नीमकाथाना के लिए रेफर किया गया.

Trending Now

परिजन महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. महिला की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. बाद में परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए ले गए.

पढें एक और बड़ी खबर

देश के जिन शहीदों की शहादत के बदले हम आज हर त्यौहार और पर्व को हंसी खुशी मनाते हैं. वहीं देशवासी और परिजन भी शहीदों को त्यौहारों पर याद करना नहीं भूलते हैं. ऐसा ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व रक्षाबंधन पर आज सीकर जिले के गांव दादिया रामपुरा में देखने को मिला.

जहां 11 मार्च 2016 को सियाचिन में शहीद हुए अपने भाई नाथूराम महला को राखी बांधने के लिए उनकी दोनों बहनें प्रेम और बबीता दादिया रामपुरा पहुंची और उनकी प्रतिमा की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया. हालांकि शहीद भाई की प्रतिमा मुंह से तो आज उन बहनों से कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन उनकी शहादत ने बहनों को इतना विश्वास जरूर दिलाया कि देश का हर भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news