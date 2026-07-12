/सीकर में ANTF की दो बड़ी छापेमारी, 157.597 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार

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Rajasthan Crime: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीकर जिले में एक ही दिन में दो अलग-अलग छापेमारी कर 157.597 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है.
80 लाख रुपये का मादक पदार्थ जब्त
बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई गई है. कार्रवाई आईजी ANTF विकास कुमार के नेतृत्व में की गई. पहली कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र में की गई, जहां एक किराये के मकान पर दबिश देकर 100.600 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.
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किराये के मकान पर छापा
जांच में सामने आया कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र निवासी महेंद्र अपने साले रामचंद्र के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा से कम कीमत पर गांजा खरीदकर सीकर और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करता था. दोनों संदिग्धों पर लगातार निगरानी रखने के बाद टीम ने किराये के मकान पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में गांजा मिला, हालांकि आरोपी मौके से फरार मिले.
दूसरी कार्रवाई में पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार
दूसरी कार्रवाई में ANTF ने महेंद्र के एक अन्य ठिकाने पर दबिश दी. यहां से 56.997 किलोग्राम गांजा और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया. पुलिस के पहुंचने की भनक लगने पर आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.
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