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सीकर में ANTF की दो बड़ी छापेमारी, 157.597 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार

Rajasthan Crime: ANTF ने सीकर जिले में दो अलग-अलग छापेमारी कर 157.597 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई गई है. पहली कार्रवाई में किराये के मकान से 100.600 किलोग्राम और दूसरी कार्रवाई में 56.997 किलोग्राम गांजा व एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा जब्त किया गया.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 12, 2026, 11:29 PM|Updated: Jul 12, 2026, 11:29 PM
सीकर में ANTF की दो बड़ी छापेमारी, 157.597 किलो गांजा बरामद, तस्कर फरार
Image Credit: ANTF actionSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीकर जिले में एक ही दिन में दो अलग-अलग छापेमारी कर 157.597 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है.

80 लाख रुपये का मादक पदार्थ जब्त

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बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपये बताई गई है. कार्रवाई आईजी ANTF विकास कुमार के नेतृत्व में की गई. पहली कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र में की गई, जहां एक किराये के मकान पर दबिश देकर 100.600 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.

किराये के मकान पर छापा

जांच में सामने आया कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र निवासी महेंद्र अपने साले रामचंद्र के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा से कम कीमत पर गांजा खरीदकर सीकर और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करता था. दोनों संदिग्धों पर लगातार निगरानी रखने के बाद टीम ने किराये के मकान पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में गांजा मिला, हालांकि आरोपी मौके से फरार मिले.

दूसरी कार्रवाई में पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी फरार

दूसरी कार्रवाई में ANTF ने महेंद्र के एक अन्य ठिकाने पर दबिश दी. यहां से 56.997 किलोग्राम गांजा और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया गया. पुलिस के पहुंचने की भनक लगने पर आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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