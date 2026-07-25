/सीकर में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का विजय मार्च, राजेंद्र पारीक बोले- यह युवाओं और लोकतंत्र की जीत

Rajasthan Congress Victory March: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज शनिवार को सीकर में कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विजय मार्च निकाला. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने इसे छात्र आंदोलन और लोकतंत्र की जीत बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. विजय मार्च के दौरान नीट पेपर लीक प्रकरण में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि भी दी गई.

ये आंदोलन देश के युवाओं के भविष्य का आंदोलन- MLA राजेंद्र पारीक

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सीकर विधायक एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र पारीक ने कहा कि यह आंदोलन देश के युवाओं के भविष्य का आंदोलन था. उन्होंने कहा कि युवाओं के मजबूत इरादों और राहुल गांधी के समर्थन के कारण केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा. पारीक ने आरोप लगाया कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कथित बर्बरता के बाद शिक्षा मंत्री को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था. उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए एनएसयूआई, छात्रों और युवाओं को बधाई दी.

लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों की जीत

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का सत्याग्रह विजय मार्च में बदल गया. उन्होंने कहा कि यह युवाओं, छात्रों, अभिभावकों और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों की जीत है. गठाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने, एनटीए को बर्खास्त करने और छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई.

विजय मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद

उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर कांग्रेस का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा. वहीं दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों के संघर्ष को सफलता मिली है. उन्होंने कहा कि छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए विजय मार्च निकाला गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे-आगे देखना क्या-क्या होने वाला है.

कांग्रेस के विजय मार्च में निवर्तमान सभापति जीवण खां सहित कांग्रेस एवं एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. इस दौरान केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों और नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया.

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वहीं ब्यावर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिला कांग्रेस कमेटी ब्यावर द्वारा छात्रों के संघर्ष की जीत के प्रतीक स्वरूप शनिवार शाम विजय मशाल जुलूस निकाला गया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष किशोर चौधरी के नेतृत्व में जुलूस सुभाष सर्किल, अजमेरी गेट से प्रारंभ होकर महात्मा गांधी सर्किल, चांग गेट पर सभा के साथ संपन्न हुआ.

कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सहप्रभारी श्रीमती पूनम पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. सभा को संबोधित करते हुए पूनम पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद से लेकर सड़क तक छात्रों और युवाओं की आवाज़ को मजबूती से उठाया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के संघर्ष और लोकतांत्रिक आवाज की जीत है.

कांग्रेस भविष्य में भी युवाओं के अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष जारी रखेगी. जिला कांग्रेस अध्यक्ष किशोर चौधरी ने कहा कि यह विजय मशाल जुलूस छात्रों के संघर्ष, उनके आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य की रक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी.

इस अवसर पर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पारस पंच, मनोज चौहान, आशीष पाल पदावत, संगठन महासचिव राजेश देवड़ा, सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र-युवा एवं आमजन उपस्थित रहे. कार्यक्रम की जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता सोहन मेवाड़ा एवं रामस्वरूप सेवलिया ने दी.

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद झालावाड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुए विजय जुलूस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पक्ष में तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विजय जुलूस झालावाड़ बस स्टैंड सर्किल तक पहुंचा और वहां से होता हुआ पुनः कांग्रेस कार्यालय पर जाकर संपन्न हुआ.

इस दौरान मीडिया से बात करते हुए झालावाड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुर्जर ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा नीट पेपर लीक मामले के बाद तुरंत ही छात्रों को न्याय की मांग के लिए अलग जगाई गई थी. इसके बाद जागरूक छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया और अंत में छात्र आंदोलन की तथा कांग्रेस पार्टी की आज बड़ी जीत हुई है.

केंद्र सरकार को आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवाना पड़ा. इसके साथ ही छात्रों की अन्य मांगों को भी केंद्र सरकार मानने पर तैयार हो गई है. इसी खुशी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकाला गया है. छात्रों के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी. यदि आगे भी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को तैयार नजर आएगा.