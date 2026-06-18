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7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब

Sikar News : 5 साल का भावेश अपने परिवार के साथ हिंगलाज माता दर्शन के लिए आया था. आज 7 दिन हो चुके हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है. भावेश की तलाश के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 18, 2026, 02:14 PM|Updated: Jun 18, 2026, 02:41 PM
7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब
Image Credit: Sikar News

Sikar Crime News : सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के निमोद पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हिंगलाज माता मंदिर से लापता हुए 5 वर्षीय बालक भावेश का सातवें दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया है. बालक की तलाश के लिए पुलिस, वन विभाग, एसडीआरएफ टीम और ग्रामीण लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं.

मंगलवार को भावेश की तलाश के लिए बड़े स्तर पर मेगा सर्च अभियान चलाया गया था. अभियान में करीब 10 थानों की पुलिस टीमों के साथ एसडीआरएफ, वन विभाग के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. सर्च ऑपरेशन के दौरान आसपास के जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, नालों और अन्य संभावित स्थानों की गहन तलाशी ली गई. आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन कैमरों की सहायता से भी क्षेत्र की निगरानी और खोजबीन की गई.लेकिन भावेश का कोई सुराग नहीं लगा आज फिर से भावेश की तलाश में सर्च अभियान शुरू किया गया है.

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सर्च अभियान में एसडीआरएफ की टीम वन विभाग और ग्रामीणों ने फिर से सर्च अभियान शुरू किया , सर्च अभियान में ड्रोन कैमरे से भी भावेश की तलाश की जा रही है. वहीं भावेश के 7 दिन बाद में नहीं मिलने पर परिजनों और ग्रामीण चिंतित है प्रशासन का कहना है कि खोज अभियान में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जा रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच एवं तलाश का कार्य जारी है.पुलिस अधिकारियों के अनुसार विभिन्न टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों में लगाया गया है तथा आसपास के इलाकों में भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है.

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