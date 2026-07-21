/सीकर में स्कॉर्पियो सवार युवक पर जानलेवा हमला, कैंपर से कई बार मारी टक्कर, जांच में जुटी पुलिस

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Rajasthan Crime: राजस्थान के सीकर शहर के सदर थाना इलाके में स्कॉर्पियो सवार युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. शहर के नजदीकी पालवास निवासी गंगा सिंह पुत्र अर्जुन सिंह ने सीकर के सदर थाने में रिपोर्ट देकर आरोप लगाया है कि दो कैंपर और एक अन्य स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर कई बार टक्कर मारी.
जान से मारने की नीयत से वारदात को दिया अंजाम
आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आईं और उसकी स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई. रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित गंगा सिंह शनिवार शाम करीब 4 बजे पिपराली से अपनी स्कॉर्पियो लेकर अपने गांव पालवास लौट रहा था. इसी दौरान पालवास रोड पर जीणमाता होटल के पास पहुंचते ही कैंपर वाहन ने उसकी गाड़ी के आगे और दूसरी कैंपर गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी. आरोप है कि दोनों वाहन लगातार उसकी स्कॉर्पियो को टक्कर मारते रहे.
पीड़ित का आरोप है कि मौके पर मौजूद जीणमाता होटल के राजपाल और भवानी सिंह ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने राजपाल पर भी वाहन चढ़ाने की कोशिश की, जिससे उसके पैर में चोट आई. पीड़ित ने रिपोर्ट में ईश्वर सिंह, लोकेन्द्र सिंह, दीवान सिंह, अरविंद सिंह, सुनील सिंह सहित 2-3 अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है. इसके आरोप हैं कि ये लोग एक अन्य स्कॉर्पियो में भी सवार थे.
जाते-जाते आरोपियो ने दी जान से मारने की धमकी
पीड़ित गंगा सिंह ने बताया कि मौका पाकर वह वाहन से उतरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा. इस दौरान आरोपियों ने उसकी स्कॉर्पियो में रखा बैग, 2 हजार रुपये नकद और कपड़े भी ले लिए तथा जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी. वहीं सदर थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की जांच कर रही है.
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