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सीकर में स्कॉर्पियो सवार युवक पर जानलेवा हमला, कैंपर से कई बार मारी टक्कर, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime: सीकर में पालवास रोड पर स्कॉर्पियो सवार युवक पर कथित तौर पर जानलेवा हमला किया गया. पीड़ित का आरोप है कि दो कैंपर और एक स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने उसकी गाड़ी को कई बार टक्कर मारी, जिससे वह घायल हो गया और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया.

Edited byAman SinghReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 21, 2026, 12:22 PM|Updated: Jul 21, 2026, 12:22 PM
सीकर में स्कॉर्पियो सवार युवक पर जानलेवा हमला, कैंपर से कई बार मारी टक्कर, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के सीकर शहर के सदर थाना इलाके में स्कॉर्पियो सवार युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. शहर के नजदीकी पालवास निवासी गंगा सिंह पुत्र अर्जुन सिंह ने सीकर के सदर थाने में रिपोर्ट देकर आरोप लगाया है कि दो कैंपर और एक अन्य स्कॉर्पियो में सवार लोगों ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर कई बार टक्कर मारी.

जान से मारने की नीयत से वारदात को दिया अंजाम

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आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया, जिससे उसे अंदरूनी चोटें आईं और उसकी स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई. रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित गंगा सिंह शनिवार शाम करीब 4 बजे पिपराली से अपनी स्कॉर्पियो लेकर अपने गांव पालवास लौट रहा था. इसी दौरान पालवास रोड पर जीणमाता होटल के पास पहुंचते ही कैंपर वाहन ने उसकी गाड़ी के आगे और दूसरी कैंपर गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी. आरोप है कि दोनों वाहन लगातार उसकी स्कॉर्पियो को टक्कर मारते रहे.

पीड़ित का आरोप है कि मौके पर मौजूद जीणमाता होटल के राजपाल और भवानी सिंह ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने राजपाल पर भी वाहन चढ़ाने की कोशिश की, जिससे उसके पैर में चोट आई. पीड़ित ने रिपोर्ट में ईश्वर सिंह, लोकेन्द्र सिंह, दीवान सिंह, अरविंद सिंह, सुनील सिंह सहित 2-3 अन्य लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है. इसके आरोप हैं कि ये लोग एक अन्य स्कॉर्पियो में भी सवार थे.

जाते-जाते आरोपियो ने दी जान से मारने की धमकी

पीड़ित गंगा सिंह ने बताया कि मौका पाकर वह वाहन से उतरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा. इस दौरान आरोपियों ने उसकी स्कॉर्पियो में रखा बैग, 2 हजार रुपये नकद और कपड़े भी ले लिए तथा जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी. वहीं सदर थाना पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की जांच कर रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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