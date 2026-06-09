/दरवाजा खुला देख अंदर गया किरायेदार, दिखा चौंकाने वाला मंजर, अधेड़ व्यक्ति की मौत से फैली सनसनी

Rajasthan Crime: राजस्थान के सीकर जिले में नीमकाथाना के कोतवाली थाना अंतर्गत तालाब रोड स्थित वार्ड नंबर 6 में एक अधेड़ व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान ओमप्रकाश उर्फ भीम गुहाला निवासी नीमकाथाना के रूप में हुई है. दोपहर को किरायेदार अपने कार्यालय जाने के लिए नीचे आया, तो मकान का दरवाजा खुला मिला.

आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं मिलने से अंदर जाकर देखा, तो ओमप्रकाश पंखे से फंदे पर लटके मिले. घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

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घटना के समय मकान मालिक बाहर घूमने गया हुआ था. पुलिस ने मकान मालिक को सूचना दे दी है. वहीं मृतक की बहन को भी इतला कर दिया गया है. परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है.



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चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में पंचदेवला के पास चित्तौड़गढ़-उदयपुर नेशनल हाईवे पर मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से आयशर ट्रक जा घुसा. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया.

मौके पर पहुंचे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालकर एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान कोटपुतली निवासी 40 वर्षीय दीपक शर्मा के रूप में हुई है. भदेसर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

