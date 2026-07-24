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मोबाइल छीनकर भाग रहे दो बदमाश हादसे का शिकार, एक को लोगों ने पकड़ा, दूसरा फरार

Rajasthan Crime: सीकर में महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे दो बदमाशों की बाइक असंतुलित होकर फिसल गई. हादसे का फायदा उठाकर एक आरोपी फरार हो गया, जबकि दूसरे को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 24, 2026, 03:09 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 03:09 PM IST
मोबाइल छीनकर भाग रहे दो बदमाश हादसे का शिकार, एक को लोगों ने पकड़ा, दूसरा फरार
Image Credit: Sikar News

Rajasthan Crime: राजस्थान के सीकर शहर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात के दौरान बदमाशों की जल्दबाजी उनपर ही भारी पड़ गई. चलती बाइक पर सवार दो युवकों ने शहर के सिल्वर जुबली रोड स्थित कल्याण कॉलेज के सामने सड़क पर मोबाइल पर बात कर रही एक महिला का मोबाइल झपट लिया, लेकिन वारदात के तुरंत बाद बाइक असंतुलित होकर फिसल गई.

एक आरोपी मौके से फरार

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हादसे में एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने बताया कि वह कॉलेज के सामने ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान सूचना मिली कि लोगों ने एक युवक को पकड़ रखा है. मौके पर पहुंचने पर एक महिला, एक युवक और उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली.

युवकों ने छीना महिला का मोबाइल

प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि महिला सड़क पर चलते हुए मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी बाइक पर सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया. मोबाइल छीनने के बाद दोनों घबरा गए और बाइक फिसलकर गिर गई.

हादसे का फायदा उठाकर एक युवक मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को आसपास मौजूद लोगों ने पकड़ लिया.

पुलिसकर्मी ने बताया कि थाने को सूचना देकर पुलिस वाहन मौके पर बुलाया गया और पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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