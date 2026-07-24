/मोबाइल छीनकर भाग रहे दो बदमाश हादसे का शिकार, एक को लोगों ने पकड़ा, दूसरा फरार

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Rajasthan Crime: राजस्थान के सीकर शहर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात के दौरान बदमाशों की जल्दबाजी उनपर ही भारी पड़ गई. चलती बाइक पर सवार दो युवकों ने शहर के सिल्वर जुबली रोड स्थित कल्याण कॉलेज के सामने सड़क पर मोबाइल पर बात कर रही एक महिला का मोबाइल झपट लिया, लेकिन वारदात के तुरंत बाद बाइक असंतुलित होकर फिसल गई.
एक आरोपी मौके से फरार
हादसे में एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने बताया कि वह कॉलेज के सामने ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान सूचना मिली कि लोगों ने एक युवक को पकड़ रखा है. मौके पर पहुंचने पर एक महिला, एक युवक और उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली.
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युवकों ने छीना महिला का मोबाइल
प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि महिला सड़क पर चलते हुए मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी बाइक पर सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर उसका मोबाइल छीन लिया. मोबाइल छीनने के बाद दोनों घबरा गए और बाइक फिसलकर गिर गई.
हादसे का फायदा उठाकर एक युवक मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को आसपास मौजूद लोगों ने पकड़ लिया.
पुलिसकर्मी ने बताया कि थाने को सूचना देकर पुलिस वाहन मौके पर बुलाया गया और पकड़े गए आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.
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