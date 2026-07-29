/सीकर में पूर्व सरपंच को मंदिर में मिला धमकी भरा पत्र, 15 लाख नहीं दिए तो गोली मारने की धमकी

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना के सदर थाना क्षेत्र के गणेश्वर गांव के पूर्व सरपंच और वर्तमान प्रशासक के पति घासीलाल अग्रवाल को तीन साल बाद एक बार फिर फिरौती मांगते हुए धमकी भरा पत्र मिला है. बदमाशों ने शिव मंदिर में पत्र छोड़कर 15 लाख रुपये की मांग की है और 10 दिन में रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी है. जिसके बाद पीड़ित ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सीकर के गणेश्वर गांव का है मामला

जानकारी के अनुसार, गणेश्वर गांव के मुख्य बाजार स्थित शिव मंदिर में पूजा के दौरान पुजारी की नजर शिवलिंग के पास रखे एक लिफाफे पर पड़ी, जिस पर घासीलाल अग्रवाल का नाम लिखा था. सूचना मिलने पर घासीलाल अग्रवाल के बेटे ने लिफाफा खोला, जिसमें 15 लाख रुपये की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी वाला पत्र मिला. पत्र में लिखा है कि "सेवा में घासी सरपंच अग्रवाल, गणेश्वर. गौतम कुमार, अनिल सैनी और अभिमन्यु कुमार को 10 दिन के अंदर 15 लाख रुपये चाहिए. पैसे नहीं दिए तो गोली मार देंगे. सरपंच, हमें पैसे चाहिए." इसके साथ दो मोबाइल नंबर भी लिखे गए हैं. घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी.

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क्या बोले पीड़ित घासीलाल अग्रवाल?

घासीलाल अग्रवाल ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले भी "टीम महाकाल ग्रुप" के नाम से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाला पत्र मिला था. आज फिर से 15 लाख रुपए की फिरौती का पत्र मिला है. पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है. पीड़ित घासीलाल अग्रवाल ने बताया कि आज सुबह शिव मंदिर के पुजारी ने मेरे बेटे को बताया कि आपका कोई लेटर पड़ा है लेटर ले कर आया तो उसमें खोलकर देखा उसमें लिखा था कि 10 दिन में 15 लाख रुपए दे दो नहीं तो जान से मार देंगे. उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. थाना अधिकारी जयसिंह बसेरा ने बताया कि मंदिर प्रशासक के पति घासीलाल अग्रवाल ने सूचना दी ओर मामला दर्ज करवाया कि घर के पास शिव मंदिर है. उसमें अज्ञात लोगों द्वारा 10 दिन में 15 लाख रुपए की फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. जिस पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.