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सीकर में पूर्व सरपंच को मंदिर में मिला धमकी भरा पत्र, 15 लाख नहीं दिए तो गोली मारने की धमकी

Rajasthan News: सीकर के नीमकाथाना में पूर्व सरपंच घासीलाल अग्रवाल को फिरौती मांगने वाला धमकी भरा पत्र मिला है. शिव मंदिर में छोड़े गए पत्र में 15 लाख रुपए की मांग की गई और 10 दिन में रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 29, 2026, 07:25 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 07:25 PM IST
सीकर में पूर्व सरपंच को मंदिर में मिला धमकी भरा पत्र, 15 लाख नहीं दिए तो गोली मारने की धमकी
Image Credit: सीकर के नीमकाथाना में पूर्व सरपंच घासीलाल अग्रवाल को फिरौती मांगने वाला धमकी भरा पत्र मिला.

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना के सदर थाना क्षेत्र के गणेश्वर गांव के पूर्व सरपंच और वर्तमान प्रशासक के पति घासीलाल अग्रवाल को तीन साल बाद एक बार फिर फिरौती मांगते हुए धमकी भरा पत्र मिला है. बदमाशों ने शिव मंदिर में पत्र छोड़कर 15 लाख रुपये की मांग की है और 10 दिन में रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी है. जिसके बाद पीड़ित ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सीकर के गणेश्वर गांव का है मामला
जानकारी के अनुसार, गणेश्वर गांव के मुख्य बाजार स्थित शिव मंदिर में पूजा के दौरान पुजारी की नजर शिवलिंग के पास रखे एक लिफाफे पर पड़ी, जिस पर घासीलाल अग्रवाल का नाम लिखा था. सूचना मिलने पर घासीलाल अग्रवाल के बेटे ने लिफाफा खोला, जिसमें 15 लाख रुपये की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी वाला पत्र मिला. पत्र में लिखा है कि "सेवा में घासी सरपंच अग्रवाल, गणेश्वर. गौतम कुमार, अनिल सैनी और अभिमन्यु कुमार को 10 दिन के अंदर 15 लाख रुपये चाहिए. पैसे नहीं दिए तो गोली मार देंगे. सरपंच, हमें पैसे चाहिए." इसके साथ दो मोबाइल नंबर भी लिखे गए हैं. घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी.

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क्या बोले पीड़ित घासीलाल अग्रवाल?
घासीलाल अग्रवाल ने बताया कि करीब तीन वर्ष पहले भी "टीम महाकाल ग्रुप" के नाम से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाला पत्र मिला था. आज फिर से 15 लाख रुपए की फिरौती का पत्र मिला है. पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है. पीड़ित घासीलाल अग्रवाल ने बताया कि आज सुबह शिव मंदिर के पुजारी ने मेरे बेटे को बताया कि आपका कोई लेटर पड़ा है लेटर ले कर आया तो उसमें खोलकर देखा उसमें लिखा था कि 10 दिन में 15 लाख रुपए दे दो नहीं तो जान से मार देंगे. उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. थाना अधिकारी जयसिंह बसेरा ने बताया कि मंदिर प्रशासक के पति घासीलाल अग्रवाल ने सूचना दी ओर मामला दर्ज करवाया कि घर के पास शिव मंदिर है. उसमें अज्ञात लोगों द्वारा 10 दिन में 15 लाख रुपए की फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. जिस पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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