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सीकर में दिल दहला देने वाली वारदात! खून से लथपथ हालत में मिला भाजपा नेता का पति

Rajasthan News: सीकर में भाजपा जिला मंत्री सावित्री देवी के पति राजेंद्र बाजिया पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर अपहरण किया. रास्ते में रोककर बेरहमी से मारपीट की और गंभीर घायल कर दिया. रींगस अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस जांच में जुटी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: May 10, 2026, 07:38 PM|Updated: May 10, 2026, 07:38 PM
सीकर में दिल दहला देने वाली वारदात! खून से लथपथ हालत में मिला भाजपा नेता का पति
Image Credit: BJP Leader Husband Attacked By Goons

Sikar News: सीकर जिले की भाजपा जिला मंत्री सावित्री देवी के पति राजेंद्र बाजिया के साथ अल सुबह अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट और अपहरण का मामला सामने आया है. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घायल अवस्था में राजेंद्र बाजिया को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 बजे राजेंद्र बाजिया को बावड़ी स्थित उनके फार्म हाउस पर तोड़फोड़ की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर वे मौके के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे 8 से 10 अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि बदमाश राजेंद्र बाजिया का अपहरण कर उन्हें धीरजपुरा की तरफ ले गए, जहां धारदार हथियारों से उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. यहां तक कि राजेंद्र के दोनों पैरों को दांतले से काट दिया गया जिनका ऑपरेशन किया गया है.

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हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद आरोपी उन्हें बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए. बाद में परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्हें तुरंत रींगस शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलने पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ भी अस्पताल पहुंचे और राजेंद्र बाजिया से मुलाकात कर हालचाल जाना. उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से वार्ता कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

इधर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग लगातार घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि यह हमला पहले से रची गई साजिश का हिस्सा हो सकता है और वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

डॉक्टरों के अनुसार घायल राजेंद्र बाजिया की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा जा रहा है ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है जिससे गांव में राहत की उम्मीद जगी है प्रभावित

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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