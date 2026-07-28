/सीकर में गर्भवती महिला पर चाकू से जानलेवा हमला! घर में घुसकर गला रेत आरोपी फरार

Sikar News: सीकर के धोद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक गर्भवती महिला पर घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. हमले में महिला के गले पर गंभीर चोट आई है. घायल महिला को परिजनों ने तुरंत सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं आरोपी वारदात के बाद फरार बताया जा रहा है.

घर में अकेली थी महिला, अचानक हुआ हमला

जानकारी के अनुसार घटना सरवड़ी गांव की है. यहां रहने वाली 25 वर्षीय प्रियंका, पुत्री प्रहलाद सिंह, पिछले करीब तीन महीने से अपने पीहर में रह रही थी. मंगलवार को घटना के समय प्रियंका के पिता घर का सामान लेने के लिए बाहर गए हुए थे. बताया जा रहा है कि पिता के जाने के कुछ देर बाद ही गांव का ही एक युवक घर में पहुंचा और महिला पर चाकू से हमला कर दिया.

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पिता लौटे तो खून से लथपथ मिली बेटी

प्रियंका के पिता जब करीब 10 मिनट बाद वापस घर पहुंचे तो उन्होंने बेटी को घायल हालत में देखा. महिला के गले पर चाकू से वार किए गए थे और वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी. इसके बाद उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और मदद से प्रियंका को अस्पताल पहुंचाया.

छह महीने की गर्भवती है प्रियंका

परिजनों के मुताबिक प्रियंका की एक तीन साल की बेटी है और वह वर्तमान में छह महीने की गर्भवती है. अचानक हुए इस हमले के बाद परिवार में चिंता का माहौल है. घायल महिला की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, जहां लगातार उपचार चल रहा है.

पिता ने गांव के युवक पर लगाया आरोप

प्रियंका के पिता ने गांव के ही एक युवक पर हमला करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि आरोपी ने घर में घुसकर उनकी बेटी के गले पर चाकू से वार किया. हालांकि, हमला किस वजह से किया गया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी की तलाश जारी

घटना की सूचना मिलते ही धोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हमले के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ पाएगी.