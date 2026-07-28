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सीकर में गर्भवती महिला पर चाकू से जानलेवा हमला! घर में घुसकर गला रेत आरोपी फरार

Rajasthan News: सीकर के धोद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में गर्भवती महिला पर चाकू से जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. घर में घुसकर आरोपी ने महिला के गले पर वार किया. घायल महिला का एसके अस्पताल में आईसीयू में इलाज जारी है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 28, 2026, 08:31 PM IST | Updated:Jul 28, 2026, 08:31 PM IST
सीकर में गर्भवती महिला पर चाकू से जानलेवा हमला! घर में घुसकर गला रेत आरोपी फरार
Image Credit: सीकर में गर्भवती महिला पर चाकू से जानलेवा हमला कर आरोपी फरार.

Sikar News: सीकर के धोद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में मंगलवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक गर्भवती महिला पर घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है. हमले में महिला के गले पर गंभीर चोट आई है. घायल महिला को परिजनों ने तुरंत सीकर के एसके अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसे आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, वहीं आरोपी वारदात के बाद फरार बताया जा रहा है.

घर में अकेली थी महिला, अचानक हुआ हमला
जानकारी के अनुसार घटना सरवड़ी गांव की है. यहां रहने वाली 25 वर्षीय प्रियंका, पुत्री प्रहलाद सिंह, पिछले करीब तीन महीने से अपने पीहर में रह रही थी. मंगलवार को घटना के समय प्रियंका के पिता घर का सामान लेने के लिए बाहर गए हुए थे. बताया जा रहा है कि पिता के जाने के कुछ देर बाद ही गांव का ही एक युवक घर में पहुंचा और महिला पर चाकू से हमला कर दिया.

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पिता लौटे तो खून से लथपथ मिली बेटी
प्रियंका के पिता जब करीब 10 मिनट बाद वापस घर पहुंचे तो उन्होंने बेटी को घायल हालत में देखा. महिला के गले पर चाकू से वार किए गए थे और वह खून से लथपथ पड़ी हुई थी. इसके बाद उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को बुलाया और मदद से प्रियंका को अस्पताल पहुंचाया.

छह महीने की गर्भवती है प्रियंका
परिजनों के मुताबिक प्रियंका की एक तीन साल की बेटी है और वह वर्तमान में छह महीने की गर्भवती है. अचानक हुए इस हमले के बाद परिवार में चिंता का माहौल है. घायल महिला की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, जहां लगातार उपचार चल रहा है.

पिता ने गांव के युवक पर लगाया आरोप
प्रियंका के पिता ने गांव के ही एक युवक पर हमला करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि आरोपी ने घर में घुसकर उनकी बेटी के गले पर चाकू से वार किया. हालांकि, हमला किस वजह से किया गया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही धोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं. वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हमले के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ पाएगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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