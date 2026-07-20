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सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में इलेक्ट्रिशियन को 7 साल की सजा

Rajasthan News: सीकर जिले की पॉक्सो कोर्ट-1 ने 4 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.इसी के साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. बता दें कि आरोपी इलेक्ट्रिशियन है और घर में बिजली का काम करने आया था.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 20, 2026, 06:15 PM|Updated: Jul 20, 2026, 06:15 PM
सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के प्रयास में इलेक्ट्रिशियन को 7 साल की सजा
Image Credit: सीकर की पॉक्सो कोर्ट-1 ने 4 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर की पॉक्सो कोर्ट-1 ने चार साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी इलेक्ट्रिशियन को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं.

30 जुलाई 2024 को आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया गया था मुकदमा
लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने यह फैसला सुनाया. पीड़िता के पिता ने 30 जुलाई 2024 को पुलिस में मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट के अनुसार, 23 जुलाई 2024 को घर में बिजली का सबमीटर लगाने और स्विच ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया था. उस समय बच्ची के पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे.

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बिजली का काम करते हुए दुष्कर्म का किया था प्रयास
आरोप है कि बिजली का कार्य करते समय इलेक्ट्रिशियन ने कमरे का दरवाजा बंद कर चार साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची, जिससे आरोपी वहां से भाग निकला. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी को गिरफ्तार किया और 30 सितंबर 2024 को न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह और 11 दस्तावेज अदालत में पेश किए.

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा
साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अपने फैसले में अदालत ने कहा कि जब इलेक्ट्रीशियन बिजली ठीक कर रहा था तो इसी दौरान उसने वहां खेल रही चार साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करके लैंगिक हमला किया. ऐसे में तो इस आयु वर्ग की बच्ची अपने परिजनों के रहते हुए भी अपने घर के अंदर सुरक्षित नहीं है. इस तरह के अपराध का सामाजिक ताने-बाने पर बड़ा गहरा और विपरीत असर होता है,जो कतई बरदाश्त योग्य नहीं है. अतः शब्द समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगाना आवश्यक है. ताकि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हो.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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